„Csak terád számíthat az ország, a világ, Európa” – nem hiszed el, kik azok a hazai sztárok, akik kiálltak Orbán Viktor mellett – videó

Ahogy arról már írtunk, igazi sztárkavalkád volt szombaton a Várkert Bazárban. A nagyszabású esemény apropója pedig nem más volt, mint Orbán Viktor 27. évértékelő beszéde, amire mások mellett olyan hazai sztárok voltak kíváncsiak, mint Pataky Attila, Szabó Zsófi, Hajdú Péter vagy Nacsa Olivér.

Rengeteg haza sztár volt élőben kíváncsi Orbán Viktor évértékelőjére

Fotó: Arpad Kurucz

A fenti illusztris névsor mellett pedig még Németh Kristóf, Nemcsák Károly, Zalatnay Cini, Jaber, valamint Kucsera Gábor és Tápai Szabina is jelen volt, de a még hosszan sorolhatnánk a helyszínen lévő sztárokat.

A többsége most egy videóban üzent Orbán Viktornak, amelyet maga a miniszterelnök osztott meg a TikTok-csatornáján.

Megyünk felfele, mint a higany

- írta a sztárdömpinges videóhoz a kormányfő.

Sasvári Sándor például azt üzente Orbánnak:

Csak terád számíthat az ország, a világ, Európa. Hajrá Viktor. Hajrá, hajrá!

Orbán Viktor: Megyünk felfele, mint a higany