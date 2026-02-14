Elképesztő sztárparádé: Rengetegen kíváncsiak Orbán Viktor évértékelő beszédére

Ahogy a korábbi években, úgy idén is évértékelő beszédet tart Orbán Viktor a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén. A Várkert Bazárban megrendezett nagyszabású eseményre a politikai elit és hazánk legismertebb sztárjai is ellátogattak. A miniszterelnök évértékelő beszéde előtt tucatjával érkeztek a hírességek, hogy a helyszínen hallgathassák meg Orbán Viktor szavait.

Orbán Viktor évértékelőt tart (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Elképesztő sztárdömping Orbán Viktor beszédén

A Várkert Bazárban olyan hírességek tették tiszteletüket, mint Pataky Attila, Szabó Zsófi, Hajdú Péter vagy Nacsa Olivér.

Szabó Zsófi az elsők között érkezett meg Orbán Viktor évértékelő beszédére (Fotó: Mediaworks)

Egyre több művész van a helyszínen

A hazai művészvilág krémje, úgy mint Németh Kristóf, Nemcsák Károly, Zalatnay Cini is a Várkert Bazárban követik a miniszterelnök beszédét.

Kattints a folyamatosan frissülő galériánkra!