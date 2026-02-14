Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Elképesztő sztárparádé: Rengetegen kíváncsiak Orbán Viktor évértékelő beszédére

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 10:45 / FRISSÍTÉS: 2026. február 14. 11:04
magyar polgári együttműködés egyesületÉvértékelő 2026évértékelő
Február 14-én a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén ismét beszédet mond a miniszterelnök. Orbán Viktor évértékelőjét hazánk legnagyobb sztárjai a helyszínen, a Várkert Bazárban hallgatják végig.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy a korábbi években, úgy idén is évértékelő beszédet tart Orbán Viktor a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén. A Várkert Bazárban megrendezett nagyszabású eseményre a politikai elit és hazánk legismertebb sztárjai is ellátogattak. A miniszterelnök évértékelő beszéde előtt tucatjával érkeztek a hírességek, hogy a helyszínen hallgathassák meg Orbán Viktor szavait.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor évértékelőt tart (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Elképesztő sztárdömping Orbán Viktor beszédén

A Várkert Bazárban olyan hírességek tették tiszteletüket, mint Pataky Attila, Szabó Zsófi, Hajdú Péter vagy Nacsa Olivér.

Orbán viktor évértékelő
Szabó Zsófi az elsők között érkezett meg Orbán Viktor évértékelő beszédére (Fotó: Mediaworks)

Egyre több művész van a helyszínen

A hazai művészvilág krémje, úgy mint Németh Kristóf, Nemcsák Károly, Zalatnay Cini is a Várkert Bazárban követik a miniszterelnök beszédét.

Kattints a folyamatosan frissülő galériánkra!

Hajas László
Pataky Attila és felesége, Orsolya
Kudlik Júlia
Koncz Gábor színművész
Galéria: Sztárdömping Orbán Viktor évértékelő beszédén
Fotó: Mediaworks
1/17
