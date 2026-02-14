Elképesztő sztárparádé: Rengetegen kíváncsiak Orbán Viktor évértékelő beszédére

Ahogy a korábbi években, úgy idén is évértékelő beszédet tart Orbán Viktor a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén. A Várkert Bazárban megrendezett nagyszabású eseményre a politikai elit és hazánk legismertebb sztárjai is ellátogattak. A miniszterelnök évértékelő beszéde előtt tucatjával érkeztek a hírességek, hogy a helyszínen hallgathassák meg Orbán Viktor szavait.
A Várkert Bazárban olyan hírességek tették tiszteletüket, mint Pataky Attila, Szabó Zsófi, Hajdú Péter vagy Nacsa Olivér.
A hazai művészvilág krémje, úgy mint Németh Kristóf, Nemcsák Károly, Zalatnay Cini is a Várkert Bazárban követik a miniszterelnök beszédét.
Kattints a folyamatosan frissülő galériánkra!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.