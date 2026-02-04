Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor megszólalt Donald Trump magyarországi látogatásáról

Donald Trump
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 21:02
Várkert BazárOrbán Viktor
A Várkert Bazárban az amerikai elnök magyarországi látogatása is szóba került.

Orbán Viktor számos témát érintett a Mandiner vendégeként a Várkert Bazárban: a teltházas rendezvényen beszélt annak fontosságáról, hogy kimaradjunk a háborúból, az áprilisi választások tétjéről, arról, hogy az igazi kihívó Brüsszel - ugyanakkor emellett az Amerikai Egyesült Államok is szóba került, illetve egészen az elnök, Donald Trump esetleges magyarországi látogatása.

Orbán Viktor Donald Trumpról is beszélt a Várkert Bazárban  Fotó: MTI

A magyar kormányfő elárulta, hogy folyamatosak az egyeztetések a magyar és amerikai adminisztráció között, Orbán Viktor hozzátette, hogy több lehetséges időpontot is küldött Trumpnak, amikor alkalmas lenne egy magyarországi látogatás, de hivatalos bejelentés még nem született az ügyben. A kormányfő megerősítette, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz. Ez szintén egy lehetséges alkalmat teremtene, hogy az amerikai elnök Magyarországra utazzon. 

Mivel csak mi tartottunk ki Trump mellett miután elvesztette a választást, ezért - egy kis túlzással élve - tartozik azzal a gesztussal, hogy köszöntse a magyarokat

- mondta el véleményét Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy az amerikai elnöknek nem valamiért kell idejönnie, csupán az a gesztus várható el tőle, hogy idejön, és megerősíti a magyarok számára, hogy velünk van a békéhez vezető úton.

A Várkert Bazárban rendezett eseményt itt lehet visszanézni:


 

