Orbán Viktor: 20.000 plusz benzinpénz. Szégyen!

"20.000 plusz benzinpénz. Szégyen!" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.
A tiszások szeretetországról papolnak, de közben fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra. Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében, ne üljünk fel a tiszás provokációnak!
- tette hozzá a miniszterelnök.
