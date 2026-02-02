Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: 20.000 plusz benzinpénz. Szégyen!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 10:58
Orbán Viktor szerint most észnél kell lenni.
Bors
A szerző cikkei

"20.000 plusz benzinpénz. Szégyen!" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan-Orbán viktor
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: MW

A tiszások szeretetországról papolnak, de közben fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra. Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében, ne üljünk fel a tiszás provokációnak!

- tette hozzá a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu