Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

El kell törölni a 13. és a 14. havi nyugdíjat – ez hangzott el egy rendezvényen

nyugdíjas
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 12:00
tisza pártnyugdíj
Durva kijelentések hangzottak el a Republikon konferenciáján.
Bors
A szerző cikkei

Egy, a Tisza Párthoz köthető szakmai rendezvényen olyan állítások kerültek nyilvánosságra, amelyek alapjaiban érintenék a nyugdíjasokat. A konferencián felszólaló Mihályi Péter baloldali közgazdász nyíltan beszélt arról, szerinte a 13. és a 14. havi nyugdíjnak „nincs elvi alapja”, ezért azokat meg kell szüntetni - írja az Origo.

542486_8369553LUS7660
Mihályi Péter szerint a 13. és 14. havi nyugdíjnak nincs elvi alapja / Fotó: KALLUS GYORGY / MW archív

Orbán Balázs közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet a videóval: végre kimondták azt, amit a baloldal eddig csak kerülgetett. A konferencián egyértelművé vált, hogy a nyugdíjcsökkentés nem „kényszer”, hanem tudatos politikai döntés lenne:

A 13. havi az egy tétel, a 14. havi egy tétel, de el kell törölni.

Mihályi Péter szerint „nem érdemes megvárni, amíg a 13. havi nyugdíj elinflálódik, most kell meglépni”, mert – állítása alapján – egy felelős kormány nem költheti minden pénzét a nyugdíjrendszerre. Ez a gondolkodásmód jól mutatja, mire számíthatnának a nyugdíjasok egy baloldali kormányzás esetén: megszorításokra, magyarázkodásra, és arra, hogy a terheket ismét a legidősebbekre tolják át.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu