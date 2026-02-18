Menczer Tamás: 15 ezer milliárd! Ezért jelentek meg a Shell és az Erste emberei a Tiszában!

15 ezer milliárd ok van arra, hogy megjelent a Tiszánál Kapitány István és Bujdosó Andrea, meg Kármán András - kezdte Facebook-oldalán megosztott videóját Menczer Tamás.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója ezt követően kifejtette:

15 ezer milliárd ok. Ugyanis Orbán Viktor elmondta, hogy 15 ezer milliárd forintot vontunk el, vont el az Orbán-kormány 2010 óta a bankoktól, a nagy energiacégektől és a multiktól. Na most ezt a pénzt akarják kamattal együtt, kamatostul visszaszedni. Ezért jelent meg egyszerre és egy időben a bankár Kármán András és a Shellnek a globális vezetője, Kapitány István és a Shellnek a magyarországi vezetője, Bujdosó Andrea, meg egyébként Orbán Anita is ebbe a körbe tartozik.

Menczer Tamás szerint ezek az emberek nem véletlenül jelentek meg egyszerre, és egy időben a Tiszánál azért, mert a megbízóikat képviselik, a bankvilágot, az Erstét, a Shellt, meg a többit, és ezt a pénzt vissza akarják szedni.

Ha jönne a Tisza, akkor az történne, hogy bankadót megszüntetik, energiacégek adóját megszüntetik, multiadót megszüntetik, ezek nem fizetnek, a magyar családok fizetnek a Tisza-adóval, a vagyonadóval, a családi kedvezmények eltörlésével, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlésével, satöbbi

- fogalmazott.

Végezetül pedig kifejtette:

Tehát a magyar családoktól beszedik a pénzt és odaadják Ukrajna mellett a bankoknak, az Erstének, a Shellnek, a multiknak, meg a többinek. Ez a helyzet. Ez fontos, hogy mindenki tudja április 12-e előtt, hogy ezek az emberek nem bennünket képviselnek, nem a szavazókat képviselik, hanem a megbízóikat képviselik, és ezért kell elzavarnunk őket április 12-én.

Menczer Tamás: 15 ezer milliárd ok van arra, hogy megjelent a Tiszánál Kapitány István