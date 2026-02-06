Magyar Péter kedvence 37 millió dollárt keresett a háborúval

Kapitány István igencsak jól járt a háborúval és az EU energiaszankcióival: Négy év alatt mintegy megháromszorozhatta a most már 37 millió dollárra becsült Shell-részvényekben tárolt vagyonát, a tíz év alatt kiszedett 23 millió dolláros osztalékjövedelmének is mintegy felét a háborúnak köszönheti. Világos, hogy a Tisza Párt új igazolásának személyes érdeke fűződik a háború folytatásához és az orosz energia kitiltásához - írta meg az Origo. Kapitány István 1987-től 37 évet töltött a Shellnél, ebből tíz évig, 2014 és 2024 között a nagyvállalat globális ügyvezető alelnökének székében. Ha figyelembe vesszük a Shell vállalati modelljét, akkor egész biztos, hogy ez alatt az idő alatt több százezer Shell-részvényt kapott az amúgy sem gyenge fizetése mellé, a kérdés csupán az, hogy mennyit.

Kapitány István Fotó: YouTube

Ugyan pontos adatok nem állnak rendelkezésre Kapitány személyes részvényportfóliójáról, a Shell többi ügyvezetőinek nyilvánosan elérhető juttatásaiból viszonylag könnyű egy nagyságrendileg helytálló becsléssel előállni.

Még jószándékú becslésnél is hatalmas számok jönnek ki a tízéves pályafutás után: a háború következtében Kapitány Shell-részvényeinek értéke megháromszorozódhatott (mintegy 37,6 millió dollárra), az osztalékjövedelme pedig megkétszereződhetett, elérve a 23,4 millió dollárt. A kettő együtt már megközelíti a húsz milliárd forintot.

Kapitány István húszmilliárdos gázvagyona

A Shell már a ’90-es évektől elkezdett részvényopciókat beépíteni a vezetői javadalmazásokba, ami a 2010-es évekre már kötelező és teljesítményalapú bónuszokká vált, ezzel biztosítva a vállalatvezetés és a részvényesek érdekeinek összehangolását. A Shell nyilvános javadalmazási politikája alapján a Kapitányhoz hasonló ügyvezető alelnökök (EVP-k) javadalmazása tartalmazza a fix fizetést, az éves bónuszt, valamint hosszú távú „ösztönző” juttatásokat, amelyek jelentős részben teljesítményalapú részvényjuttatásokat foglalnak magukban. Az EVP-k teljesítménytől függően tipikusan a fix fizetésük 200-400%-át kapják meg további részvényekben, amelyet évekig meg is kell tartaniuk, mert ez ösztönzi a vállalatnál való hosszú távú elköteleződést.