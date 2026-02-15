Menczer Tamás: Ez az igazság a Shellről és az Erstéről

Orbán Viktor kemény szavakkal üzent a Shellnek és az Erstének. Úgy fogalmazott: "keresnek a vérontáson. Ők a halál vámszedői, a háború kutyái." Menczer Tamás most Facebook-posztban árulta el: a két nagyvállalat reagált a miniszterelnök szavaira, azt állítva: nem vesznek részt politikai kampányban, illetve nem kommentálnak pártpolitikai ügyeket.

"Ezzel szemben az igazság az, hogy az Erste olyannyira részt vesz a kampányban, hogy a Tisza gazdasági vezetőjét ők küldték! Ha nyerne a Tisza, az Erste adná Magyarország gazdasági miniszterét Kármán András személyében. A Shell pedig a politikai ügyeket olyannyira kommentálja, hogy a globális alelnökét, Kapitány Istvánt és a magyarországi vezetőjét, Bujdosó Andreát egyszerre küldte a Tisza Pártba. Micsoda “véletlen?!”

A valóság az, amit Orbán Viktor mondott. 15 ezer milliárd forint. Ennyit vett el az Orbán-kormány 2010 óta a bankoktól, a multiktól és az energiacégektől. A kormány ezt a pénzt rezsicsökkentésre, a családok támogatására, a 13. és a 14. havi nyugdíjra fordította.

Ez fáj nekik. Ez fáj az Erstének és a Shellnek. Ezt a pénzt akarják visszavenni. Ezért érkezett Kármán, Kapitány és Bujdosó. Ez is a választás tétje! Egy rossz döntés, és minden közösen elért eredményt eltörölnek, megszüntetnek. “A választás után mindent lehet!” Tarr Zoltán megmondta. Ne hagyd, hogy átverjenek! Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás" - hangsúlyozta Menczer.