Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyarországra látogat az amerikai külügyminiszter

külügyminiszter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 07:51
Marco Rubiomagyarország
Marco Rubio amerikai külügyminiszter február közepén európai körútra indul, amelynek első állomása Németország. Részt vesz a 62. A Müncheni Biztonsági Konferencia rendezvényén, majd Szlovákiába és Magyarországra utazik. Látogatásain a regionális biztonság, az energetikai együttműködés és a kétoldalú kapcsolatok megerősítése áll a középpontban.
Bors
A szerző cikkei

Marco Rubio külügyminiszter február 13–15. között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián –tette közzé weboldalán az Egyesült Államok kormánya.

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 04: U.S. Secretary of State Marco Rubio holds a news conference during the first Critical Minerals Ministerial at the State Department's Harry S. Truman Building on February 04, 2026 in Washington, DC. About 50 countries attended the ministerial, a gathering to discuss the creation of tech supply chain partnerships that can bypass China. The United States has been looking for alternative sources for rare earth minerals since Beijing cut the U.S. off from its supply last year. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Marco Rubio amerikai külügyminiszter hazánkba látogat. Fotó:  AFP

Rubio külügyminiszter ezt követően február 15–16-án a szlovákiai Pozsonyba és Budapestre látogat.

Pozsonyban Rubio külügyminiszter a szlovák kormány kulcsfontosságú tagjaival találkozik a közös regionális biztonsági érdekek előmozdítása, a nukleáris energiára és az energia-diverzifikációra irányuló kétoldalú együttműködés megerősítése, valamint Szlovákia katonai modernizációjának és NATO-kötelezettségeinek támogatása érdekében.

Budapesti látogatása során a külügyminiszter vezető magyar tisztviselőkkel találkozik a közös kétoldalú és regionális érdekek megerősítése céljából, beleértve a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatok iránti elkötelezettséget, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu