Magyar Péter, von der Leyen és Weber is megjelentek a Fővárosi Közgyűlésen

Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja posztolta az alábbi képet Ursula von der Leyen, Magyar Péter és Manfred Weber papírmasé figuráiról. Az apropó vélhetően az lehet, hogy Európa háborúpárti urai Kijevben gyűltek össze kedden, a háború kirobbanásának a 4. évfordulóján, ahol egyértelművé tették, hogy tovább akarják folytatni az öldöklést. Európai katonákat és bázisokat telepítenének Ukrajnába.

A jelek szerint számukra ez az elsődleges szempont, és közben egyáltalán nem foglalkoznak azzal, milyen hatással van mindez a magyar emberekre, például az energiaárakon keresztül. Münchenben pedig megállapodást kötöttek Magyar Péterrel: őt támogatják az áprilisi magyarországi választásokon, de ennek ára lesz: úgy látják, hogy egy ilyen politikai fordulattal Magyarországot is be lehetne vonni, illetve fel lehetne használni a háborús törekvéseikhez. De tudunk ellene védekezni! Egyfelől március 23-ig kitöltheti a nemzeti petíció, amivel NEM-et mondhatunk a háborúra, április 12-én pedig a Fidesz-KDNP-re szavazhatunk, és így NEM-et mondhatunk Magyar Péterre is - írja a Ripost.



