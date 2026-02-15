Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

ÉN, A KÉTARCÚ - jön a képregény, ami leleplezi az igazi Magyar Pétert

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 15:24
Tisza Pártképregény
Jön a mindent leleplező képregény!

Pár nappal ezelőtt jelentették be, mára azonban egyre több minden derül ki a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) Magyar Pétert leleplező képregényéről. Az ÉN, A KÉTARCÚ március 2-tól kapható, és egyértelműen bemutatja, miként szövetkezett a Tisza Párt vezetője Brüsszellel, a multikkal és Ukrajnával.

"Rámutatunk, kit és mit képvisel valójában azzal szemben, amit nekünk, magyaroknak vetít, mi az, amit nem mondhatnak el, mert akkor megbuknak. Sajtótájékoztató megtartva, óriásplakátok kint, plakátautó a helyén, a képregény március 2-től a könyvesboltokban! Addig is, az előzetesért iratkozz fel itt: www.ketarc.hu" - üzente Facebook-oldalán a NEM.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu