ÉN, A KÉTARCÚ - jön a képregény, ami leleplezi az igazi Magyar Pétert

Pár nappal ezelőtt jelentették be, mára azonban egyre több minden derül ki a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) Magyar Pétert leleplező képregényéről. Az ÉN, A KÉTARCÚ március 2-tól kapható, és egyértelműen bemutatja, miként szövetkezett a Tisza Párt vezetője Brüsszellel, a multikkal és Ukrajnával.

"Rámutatunk, kit és mit képvisel valójában azzal szemben, amit nekünk, magyaroknak vetít, mi az, amit nem mondhatnak el, mert akkor megbuknak. Sajtótájékoztató megtartva, óriásplakátok kint, plakátautó a helyén, a képregény március 2-től a könyvesboltokban! Addig is, az előzetesért iratkozz fel itt: www.ketarc.hu" - üzente Facebook-oldalán a NEM.