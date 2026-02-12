Magyar Péter beismerte: egy drogos orgián vett részt a hírhedt diszkóbotránya után

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy videóban vallotta be, hogy 2024. augusztusában egy olyan bulin vett részt, ahol nemcsak alkohol, hanem drog is volt az asztalon. Azt állítja, hogy ő nem élt a tudatmódosítószerekkel, csupán a buli későbbi részén közös beleegyezéssel szeretkezett az akkor már exbarátnőjének számító Vogel Evelinnel.

Magyar Péternek nem ez az első bulis botránya. 2024 júniusában az Ötkert nevű luxus szórakozóhelyen a nyakánál fogva vezették ki a biztonságiak / Forrás: Youtube

Ez az eset majd' két hónappal az elhíresült Magyar Péter féle diszkóbotrány után történt. A Tisza Párt elnöke akkor egy belvárosi luxus szórakozóhelyen bulizott, majd ittas állapotban nagyon fiatal lányokkal lejtett erotikus táncot. Az esetet kamerázó férfit ezt követően inzultálta, elvette a telefonját, majd a Dunába dobta azt.

Magyar Pétert egyébként a nyakánál fogva vezették ki a biztonsági őrök a szórakozóhelyről.

A Tisza Párt elnöke a botrányt követően megígérte, hogy jobban fog figyelni, és nem lesz többet hasonló botránya. Ehhez képest azonban a rendelkezésre álló információk szerint az látszódik, hogy Magyar még ugyanazon a nyáron részt vett egy - a közember számára - bicskanyitogató házi bulin, ahol a jelenlévők nem vetették meg sem az alkohol, sem a kábítószer használatát.