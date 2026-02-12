Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyar Péter beismerte: egy drogos orgián vett részt a hírhedt diszkóbotránya után

magyar péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 17:11
tisza pártbotrány
A Tisza Párt elnöke szórakozási szokásai nem először okoznak botrányt a magyar közéletben.
Bors
A szerző cikkei

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy videóban vallotta be, hogy 2024. augusztusában egy olyan bulin vett részt, ahol nemcsak alkohol, hanem drog is volt az asztalon. Azt állítja, hogy ő nem élt a tudatmódosítószerekkel, csupán a buli későbbi részén közös beleegyezéssel szeretkezett az akkor már exbarátnőjének számító Vogel Evelinnel

Magyar Péternek nem ez az első bulis botránya. 2024 júniusában az Ötkert nevű luxus szórakozóhelyen a nyakánál fogva vezették ki a biztonságiak / Forrás: Youtube

Ez az eset majd' két hónappal az elhíresült Magyar Péter féle diszkóbotrány után történt. A Tisza Párt elnöke akkor egy belvárosi luxus szórakozóhelyen bulizott, majd ittas állapotban nagyon fiatal lányokkal lejtett erotikus táncot. Az esetet kamerázó férfit ezt követően inzultálta, elvette a telefonját, majd a Dunába dobta azt. 

Magyar Pétert egyébként a nyakánál fogva vezették ki a biztonsági őrök a szórakozóhelyről. 

A Tisza Párt elnöke a botrányt követően megígérte, hogy jobban fog figyelni, és nem lesz többet hasonló botránya. Ehhez képest azonban a rendelkezésre álló információk szerint az látszódik, hogy Magyar még ugyanazon a nyáron részt vett egy - a közember számára - bicskanyitogató házi bulin, ahol a jelenlévők nem vetették meg sem az alkohol, sem a kábítószer használatát

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu