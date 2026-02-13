Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen Tényi István azután, hogy Magyar Péter csütörtökön megosztott Facebook-videójában bevallotta: járt abban a lakásban, aminek egyik szobájáról napok óta fent van egy fotó egy honlapon – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ominózus fotó a Radnai Márk Tisza-alelnök nevére mutató oldalon jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról, illetve az éjjeliszekrényen fehér por is felismerhető.
Közösségi oldalán Magyar Péter bevallotta, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt a képen látható lakásban. Az ingatlanban akkor több, számára ismeretlen személy tartózkodott, egy asztal körül ültek, amin alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. A Tisza elnöke azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.
A drogos bulira egyébként alig másfél hónappal Magyar Péter elhíresült diszkóbotránya, az ötkertes dulakodás után került sor – a szórakozóhelyen a Tisza-vezető még a telefonját is elvette valakinek és a Dunába dobta. Magyar az akkori botrány után arról beszélt, hogy ő nem ilyen valójában, és azt mondta: többet nem fordul vele elő hasonló.
Az ügyben Menczer Tamás is megszólalt, aki szerint Magyar Péter kettős életet él, mást mutat a nyilvánosság előtt, és mást az éjszakában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: az ellenzéki politikus „kétarcú, hazug alak”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.