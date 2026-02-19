Magyar Péternek tudnia kellett, hogy drogos buliba megy

Újabb és újabb információk kerülnek nyilvánosságra arról a 2024. augusztusi házibuliról, amelyen Magyar Péter bevallása szerint az alkoholos italok mellett kábítószernek látszó anyag is hevert a nappali asztalán. Az egyre tisztuló kép alapján azt már tudjuk, hogy a Tisza Párt elnökével együtt hat ember biztosan tartózkodott az Erzsébet körúti bérelhető ingatlanban azon az éjszakán.

Lássuk is a szereplőket! Magyar Péter mellett ott volt a korábbi barátnője, Vogel Evelin, továbbá egy Abdoul nevű arab származású férfi, aki a Blikknek, majd az Indexnek is nyilatkozott az ominózus buliról, egy ukrán nő, aki Abdoul elmondása szerint Vogel Evelin barátnője, illetve Magyar Péter testőre, valamint a házigazda.

Először Vogel cáfolt

Az arab férfi nyilatkozataiból kiderült, hogy a szóban forgó személyek mindegyike ismerte Magyar Pétert, ami azért figyelemre méltó körülmény, mert a politikus az ügyről közreadott február 12-i videójában azt állította: a lakásban számára ismeretlen emberek tartózkodtak. Azt is mondta, hogy Vogel Evelin javasolta neki a bulihelyszínt és kettesben mentek oda.

Erre azon melegében megérkezett a cáfolat, a volt barátnő a 444 érdeklődésére ugyanis még aznap azt mondta, hogy a kamerafelvételen látható szoba ismerős neki, de korábban nem járt a helyszínen, és nem is ő hívta oda Magyart, hanem egy ismerőse.

Nem az én ötletem volt, ott voltam, egyszer voltam ott, és az biztos, hogy nem én tettem oda a kamerát

– jelentette ki Vogel.

Aztán jött a szemtanú is

Február 15-én robbant az újabb bomba, amikor először megszólalt a már említett Abdoul nevű szemtanú a Blikknek. – Elmentünk a Lock nevű szórakozóhelyre, ahová rendszeresen járni szoktunk, s ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt buliját tartják. Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált. Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni – idézte fel a történéseket az arab férfi, hozzátéve: nem sokkal később már csak négyesben iszogattak: Magyar Péter, Vogel Evelin, egy barátnője és ő.