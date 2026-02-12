„Ha nem vagy száraz, meghalsz” – Így tartják melegen magukat az ukrán katonák a hideg árkokban

Ukrajnában a téli hidegben a hőmérséklet jóval nulla fok alatt van. Az áramkimaradások miatt a lakosok is fáznak, a katonák pedig speciális melegítőt használnak, melyet a szkafander alá helyeznek, miközben váltásban őrködnek az árkokban. Megrázó részletekről beszéltek a Harkivban állomásozó katonák egy amerikai lapnak.
Nem csupán a civileknek kell melegen tartaniuk magukat. A hideg télben a ruházatok könnyen beszívhatják a nedvességet, ami aztán megfagy, növelve ezzel a kihűlés veszélyét. Az ukrán katonáknak úgy kell melegen tartaniuk magukat, hogy közben az ellenség ne vegye őket észre. Melegítővel érik el, hogy a hidegben ne hűljenek ki.
Rátesszük magunkra és a vérkeringésünk felmelegszik. Egész jól működik. Ha szeretnénk pihenni, felkapunk egy melegítőt és egy hálózsákot, így gyorsabb
– nyilatkozta egy ukrán főtörzsőrmester a Business Insidernek. Az ő osztaga elektronikával működtetett melegítőkkel kísérletezik, ez azonban magában hordozza azt a veszélyt, hogy a hőérzékelők számára láthatóvá válnak. Ezzel az ellenség is könnyebben észreveheti őket. Mindemellett egy áramforrást is biztosítani kell az árkokban. Ugyanezen áramforrásból gazdálkodnak a rádiók és a képernyők.
A katonák egy része tehát saját power bank-kel működteti a melegítőt. A fagy miatt pedig a ruhákat szárazon kell tartani, a nedves ruhák ugyanis már nem tudnak megszáradni.
Van ez a mondásunk, hogy ha nem vagy száraz, meghalsz
– fogalmazott a főtörzsőrmester. Nemcsak a ruhákat, hanem a fegyvereket is működésben kell tartani. Ha azok befagynak, használhatatlanná válnak. A katonák a fegyverekhez egy gépkenőcsöt használnak, a melegen tartáshoz pedig időnként lőnek velük.
Kettőt kell lőni a fegyverrel, hogy felmelegedjen, utána kell hozzáadni a gépkenőcsöt.
A szélsőséges körülmények ellenére a katonáknak mindig készenlétben kell lenniük, ha újabb dróntámadás vagy ellenséges katonai megmozdulás történik.
Nem számít, milyen az időjárás. Jönnek ránk mint a zombik, két vagy három ember egyszerre a fagyos mező közepén
– fogalmazott Szerhij Andrjejev főhadnagy.
