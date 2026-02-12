Invázióra készülnek az ukránok Magyarország ellen

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón a Magyarországot célzó fenyegetésekről is beszélt. A miniszter elmondta, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy egy olyan ország fenyegetőzik és próbál beleszólni a magyar belügyekbe, amely sem az Európai Unióhoz és sem NATO-hoz nem tartozik.
A kormány tegnap ülésezett, ahol az egyik fő téma az ukrán fenyegetések voltak, amelyek új szakaszba léptek. Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarországot katonai és fegyveres érik.
Egy Zelenszkij által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyeget és azt látjuk, hogy újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik.
– mondta Gulyás Gergely a kormányinfón az ukrán fenyegetésekkel kapcsolatban, majd hozzátette, hogy ezek egy olyan országtól hangzanak el, amely nem tartozik sem az Európai Unióhoz, sem a NATO-hoz, azonban az az ország igen, akit háborúval akarnak megfélemlíteni.
Magyarország a minap újabb nyílt fenyegetés kapott Ukrajnából. A videóban Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya azt mondja, hogy fontos kiemelni, hogy nem csak Oroszország az ellenségük. Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, akik ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben. Szerinte nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni. Elmondta, hogy szerinte valószínűleg muszlimmá fog válni. Felteszi a kérdést: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?”
– hangzik el a videóban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.