Invázióra készülnek az ukránok Magyarország ellen

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón a Magyarországot célzó fenyegetésekről is beszélt. A miniszter elmondta, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy egy olyan ország fenyegetőzik és próbál beleszólni a magyar belügyekbe, amely sem az Európai Unióhoz és sem NATO-hoz nem tartozik.

Gulyás Gergely: elfogadhatatlanok az ukrán fenyegetések! Fotó: MW /

A kormány tegnap ülésezett, ahol az egyik fő téma az ukrán fenyegetések voltak, amelyek új szakaszba léptek. Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarországot katonai és fegyveres érik.

Egy Zelenszkij által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyeget és azt látjuk, hogy újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik.

– mondta Gulyás Gergely a kormányinfón az ukrán fenyegetésekkel kapcsolatban, majd hozzátette, hogy ezek egy olyan országtól hangzanak el, amely nem tartozik sem az Európai Unióhoz, sem a NATO-hoz, azonban az az ország igen, akit háborúval akarnak megfélemlíteni.