„A Tisza Párt ismét fizetett provokátorokat küldött, hogy megzavarják a Lázárinfót” – írta közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző, a legutóbbi, Győrben tartott Lázárinfó után. A szerdai fórumon történtekre – mely során többek között verekedési és ölési szándék is elhangzott az említett résztvevők szájából – reagált Lázár János is, aki szerint ez az eset jól szemlélteti Magyar Péter tervét, miszerint minél nagyobb a káosz az országban, annál jobbak az esélyei az áprilisi országgyűlési választáson.

Újabb közjáték és provokáció keltett zavart egy Lázár János tartotta fórumon. Legutóbb múlt csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfón történtek agresszív, erőszakos bekiabálások, melyet követően Orbán Viktor azt mondta: 1990 óta, amióta Magyarországon demokrácia van nem fordult elő, hogy az egyik választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába, és ráküldje az ellenfele egyik vezető politikusára, meg az ott összegyűlt fideszesekre.

A legfrissebb, szerdai rendezvénnyel kapcsolatban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte, hogy a fórum iránt – megfogalmazása szerint – hatalmas volt az érdeklődés, és a miniszter négy órán keresztül válaszolt a feltett kérdésekre. Hozzátette: szerinte ilyen hosszúságú, minden kérdésre kiterjedő fórumot korábban egyetlen magyar politikus sem tartott, és úgy véli, a rendezvénysorozat sikere zavarja a Tisza Pártot, ami miatt küldik az eseményre a fizetett provokátorokat.

„A tiszás provokátorok egyik mélypontja az volt, amikor a háborún nevettek és bekiabáltak, amikor Lázár János az áldozatokról beszélt. A miniszter nem jött zavarba, határozottan helyre tette mindazokat, akik ezen élcelődtek, a reakciója hatalmas tapsot váltott ki a teremben”

– írta az elemző.

Deák Dániel különbségként említette, hogy állítása szerint a Lázárinfón a kritikusokat is meghallgatják, míg Magyar Péter fórumain a vele egyet nem értőket rendőrökkel vitetik el. A hétvégi balmazújvárosi időközi választás eredményére is hivatkozott, amelyet a Fidesz nyert meg, és ebből azt a következtetést vonta le, hogy szerinte nem támasztják alá a Tisza Párt jelentős előnyét mutató ellenzéki kutatások. Mint fogalmazott: