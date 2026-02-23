Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Lángokban Luhanszk a legutóbbi támadás után

luhanszk
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 14:53
orosz-ukrán háborúorosz-ukránorosz-ukrán konfliktus
A legújabb kegyetlen támadás után lángokban áll Luhanszk. Egyelőre nem lehet felbecsülni sem, hogy mekkora a kár.

Az Ukrán Fegyveres Erők célba vették Oroszország rakétarendszereit Luhanszkban, ahol korábban egy kőolajraktárat is megtámadtak. Mindkét háborúban álló fél stratégiája, hogy a legkritikusabb pontokon gyengítsék meg az ellenséget.

A legújabb kegyetlen támadás után lángokban áll Luhanszk
A legújabb kegyetlen támadás után lángokban áll Luhanszk Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Február 22-én éjszaka az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli ága két Tor rakétarendszert támadtak meg az elfoglalt Donyeck területén. Szintén megtámadtak egy olajraktárat az ideiglenesen megszállt Luhanszkban. 

A Pilótanélküli Rendszerek Erőinek üzemeltetői az első légvédelmi rendszert egy kilométerre az ideiglenesen megszállt Donyecktől, a másodikat pedig az ideiglenesen megszállt Topolyne településen, a Donyeck megye Mariupol járásában találták el.

A támadás után Luhanszk lángokban állt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
