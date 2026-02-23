Lángokban Luhanszk a legutóbbi támadás után

Az Ukrán Fegyveres Erők célba vették Oroszország rakétarendszereit Luhanszkban, ahol korábban egy kőolajraktárat is megtámadtak. Mindkét háborúban álló fél stratégiája, hogy a legkritikusabb pontokon gyengítsék meg az ellenséget.

A legújabb kegyetlen támadás után lángokban áll Luhanszk Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Február 22-én éjszaka az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli ága két Tor rakétarendszert támadtak meg az elfoglalt Donyeck területén. Szintén megtámadtak egy olajraktárat az ideiglenesen megszállt Luhanszkban.

A Pilótanélküli Rendszerek Erőinek üzemeltetői az első légvédelmi rendszert egy kilométerre az ideiglenesen megszállt Donyecktől, a másodikat pedig az ideiglenesen megszállt Topolyne településen, a Donyeck megye Mariupol járásában találták el.

A támadás után Luhanszk lángokban állt.