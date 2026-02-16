„Mit nem beszél az a német...” – Kövér László köszöntötte a Fidesz országos választmányi ülésének résztvevőit

Európa legszervezettebb pártszövetségének országos választmányi ülésén Kövér László köszöntötte a képviselőket és a résztvevőket.

Fontos, hogy Magyarország végre a saját tengelye körül forogjon

A kormánypártok ma délután mutatják be a 2026-os országgyűlési választás országos listáját, az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. A Fidesz januári kongresszusán már ismertették az egyéni jelölteket, most pedig teljessé válik a névsor. A kormánypárt listája tapasztalt politikusok és új indulók neveit egyaránt tartalmazza. Kövér László a Fidesz országos választmányának elnöke, a Magyar Országgyűlés elnöke tartotta a köszöntőt - írja a Ripost.

Beszédében megköszönte az elmúlt négy év munkáját, valamint azoknak a képviselőtársaknak is köszönetet mondott, akik nem indulnak, vagy olyan helyen szerepelnek, amely nem ígér nekik mandátumot.

Arra biztatok mindnyájatokat, hogy hazamenvén újra és újra köszönjétek meg azoknak az aktivistáknak, választóknak, akik mellettünk álltak az elmúlt négy évben, hogy elvégezzük azt a munkát, amit kitűztünk magunk elé.

– fogalmazott Kövér László. Az elnök szerint történelmi sikereket tudhatunk magunkénak.

A foglalkoztatásról kiemelten beszélt Orbán Viktor. Ha munka van, minden van. Most mindenki, aki dolgozni akar, könnyen talál munkát. Büszkék vagyunk arra a családtámogatásra, amit mindenki csodál és kérdez róla minket. Ennek vannak eredményei, amelyek nem jelezték a történelmi trendfordulót, de 2010-ben, most az EU lista elején szerepelünk. Kevésbé érintette Magyarországot. Ez a reális eredmény, amit el tudunk mondani. MEgfeleztük a szegénységi arányt, a nemzeti vagyont megdupláztuk. Mindenki elég lehet határon innen és túl. Nem elsősorban arra a sokak által elismeréssel fogadott külpolitikai vonalvezetésre kell gondolni, hanem arra, ami ezt megalapozta. Visszaszereztünk az önállóságunkat.

– fogalmazott Kövér László, majd folytatta;

Minden idők legpocsékabb emberi minősége az ellenfelünk. Nosztalgiával kell gondolnunk a posztkommunistákra, de a legrosszabb posztkommunista eresztés is Kilimandzsárót jelent ahhoz képest, amivel ma vagyunk kénytelenek szembenézni. Ez nem az ő hibájuk mentegetése. Igazolt a minta, hogy az országot alávetni akaró hatalmak kerestek rongy magyarok között kollaboránsokat. Most ez megfordult; hódítási kísérleteknek sikeresen ellent álló ország megtörése ellen keres ilyen embereket. Az a hatalom, amelyik 16 éve nem bír velünk. Erre nem kell több szót vesztegetni. Kezét véres olajjal összemaszatoló tartalék miniszterelnök-jelöltet bemutatva.

Zárásként Kövér László Petőfi Sándor "Mit nem beszél az a német..." sorait idézte. Az esemény méltóságának megőrzése és az időkeret tartása érdekében az elnök nem olvasta fel a teljes verset, az utolsó idézett sor viszont összefoglalja a Fidesz-KDNP ellenállásának lényegét;