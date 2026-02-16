Keretet hirdet a Fidesz-KDNP - Orbán Viktor is beszédet mond

Hétfőn 16 órakor a Fidesz–KDNP bemutatja országos listáját, amely kijelöli a kormánypártok politikai irányvonalát a következő ciklusra. A „kerethirdetésként” is emlegetett eseményen nemcsak a biztos befutó helyek sorsa dől el, hanem az is láthatóvá válik, mekkora teret kap a generációváltás és a rutinos politikai tapasztalat a nemzeti táborban.

Orbán Viktor Fotó: MW

Az egybegyűlteket először Kövér László házelnök köszöntötte. Elmondta, hogy Orbán Viktorral nem csak harcostársak, hanem barátok is, így mondhat valamit a beszéde előtt. Kövér emiatt úgy döntött, hogy mond valamit, és nem mond beszédet.

Annyit elárult, hogy az előbb a Fidesz országos választmánya (aminek az elnöke Kövér László) már jóváhagyta a párt 106 egyéni jelöltjét, és az országos listát is. Kövér László köszönetet mondott azoknak a fideszes és KDNP-s képviselőknek, akik idén már nem indulnak újra, vagy a listán már nem kaptak befutó helyet.

Semjén Zsolt: A KDNP az utolsó történelmi párt

A KDNP a nagy öregek pártja

– sokan mondják ezt Semjén Zsolt szerint, aki szintén felszólalt a Fidesz országos választmányán.

A KDNP elnöke elmondta, hogy két volt kereszténydemokrata országgyűlési képviselőnek a boldoggá avatása van folyamatban.

− Mint keresztény párt, az örökkévalóságnak a pártja vagyunk – jelentette ki ezután Semjén. Elmondta, hogy a KDNP maradt az egyetlen történelmi párt.

Minden programunk vállalható a mai napig, az 1944-es, ’47-es. Az előbbi szemben a nyilasokkal, utóbbi szemben a nyilasokkal. Az 1956-os, Bibó István támogatására, és az 1990-es is, Antall József kormányának tagjaként. Ez alapján szerinte a KDNP (is) biztos választás, akárcsak a Fidesz.

Semjén Zsolt szerint emellett a KDNP világnézeti párt is. A KDNP elnöke jelezte, hogy túlélték az emberellenes és istenellenes ideológiákat. Ezért mondanak ellent most a woke őrületnek is. Mi vagyunk a biztos és győztes választás – tette hozzá.

Napról napra nő a pusztító háború veszélye

Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke is felszólalt a választmányon. Arról elmélkedett, hogy korai névrokona annak idején lemaradt az 1848-49-es szabadságharcról. Mint mondta a Fidesz egyik jelszava, hogy fontos dolgokban egység, mellékesekben szabadság, de mindenek felett szeretet. De vajon észre vesszük-e, hogy mikor van szükség a nemzeti egységre. Szerinte az április választás egy ilyen pillanat lesz, mert a globalisták eldöntötték, hogy háborúba viszik Európát az oroszok ellen.