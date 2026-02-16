Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Keretet hirdet a Fidesz-KDNP - Orbán Viktor is beszédet mond

kerethirdetés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 16:40 / FRISSÍTÉS: 2026. február 16. 17:12
választásFidesz-KDNPbejelentésOrbán Viktor
Bemutatja országos listáját a Fidesz–KDNP.

Hétfőn 16 órakor a Fidesz–KDNP bemutatja országos listáját, amely kijelöli a kormánypártok politikai irányvonalát a következő ciklusra. A „kerethirdetésként” is emlegetett eseményen nemcsak a biztos befutó helyek sorsa dől el, hanem az is láthatóvá válik, mekkora teret kap a generációváltás és a rutinos politikai tapasztalat a nemzeti táborban.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Az egybegyűlteket először Kövér László házelnök köszöntötte. Elmondta, hogy Orbán Viktorral nem csak harcostársak, hanem barátok is, így mondhat valamit a beszéde előtt. Kövér emiatt úgy döntött, hogy mond valamit, és nem mond beszédet.

Annyit elárult, hogy az előbb a Fidesz országos választmánya (aminek az elnöke Kövér László) már jóváhagyta a párt 106 egyéni jelöltjét, és az országos listát is. Kövér László köszönetet mondott azoknak a fideszes és KDNP-s képviselőknek, akik idén már nem indulnak újra, vagy a listán már nem kaptak befutó helyet.

Semjén Zsolt: A KDNP az utolsó történelmi párt

A KDNP a nagy öregek pártja

– sokan mondják ezt Semjén Zsolt szerint, aki szintén felszólalt a Fidesz országos választmányán.

A KDNP elnöke elmondta, hogy két volt kereszténydemokrata országgyűlési képviselőnek a boldoggá avatása van folyamatban.

− Mint keresztény párt, az örökkévalóságnak a pártja vagyunk – jelentette ki ezután Semjén. Elmondta, hogy a KDNP maradt az egyetlen történelmi párt. 

Minden programunk vállalható a mai napig, az 1944-es, ’47-es. Az előbbi szemben a nyilasokkal, utóbbi szemben a nyilasokkal. Az 1956-os, Bibó István támogatására, és az 1990-es is, Antall József kormányának tagjaként. Ez alapján szerinte a KDNP (is) biztos választás, akárcsak a Fidesz. 

Semjén Zsolt szerint emellett a KDNP világnézeti párt is. A KDNP elnöke jelezte, hogy túlélték az emberellenes és istenellenes ideológiákat. Ezért mondanak ellent most a woke őrületnek is. Mi vagyunk a biztos és győztes választás – tette hozzá. 

Napról napra nő a pusztító háború veszélye

Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke is felszólalt a választmányon. Arról elmélkedett, hogy korai névrokona annak idején lemaradt az 1848-49-es szabadságharcról. Mint mondta a Fidesz egyik jelszava, hogy fontos dolgokban egység, mellékesekben szabadság, de mindenek felett szeretet. De vajon észre vesszük-e, hogy mikor van szükség a nemzeti egységre. Szerinte az április választás egy ilyen pillanat lesz, mert a globalisták eldöntötték, hogy háborúba viszik Európát az oroszok ellen.

Orbán Balázs szerint egyértelmű, hogy napról napra nő a pusztító háború veszélye, emiatt kulcsfontosságú lesz, hogyan választ Magyarország április 12-én.

Orbán Balázs elmondta, hogy nem csoda a sok titkolózás a Tisza Pártnál. – Ha elmondanák, mit csinálnának, senki sem szavazna rájuk – tette hozzá.

Mint jelezte, a Fidesz-KDNP politikusai nyugodt szívvel kiállnak az emberek elé. A mondataik összhangban vannak a cselekedeteikkel. Őszintén kimondjak, hogy mi az ország előtt álló legfontosabb kihívás. – Azt is kimondjuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a megoldás a kihívásokra – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy el kell mondani, hogy mit képviselnek és miért kérik ismét a választók bizalmát. Egységbe kell hívni a magyarokat azért, hogy a szabadságot megőrizzük – rögzítette.

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu