Gulyás Gergely: ma megkezdődik a nemzeti petíció kézbesítése

Csütörtökön megkezdődik a nemzeti petíció kézbesítése. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról tájékoztatott, hogy Brüsszelben ma újabb ukrán pénzügyi igények kerültek napirendre - írja a Ripost.
Ma a Külügyek Tanácsán arról beszéltek, hogy az eddigi 1500 milliárd eurós ukrán igényen túl újabb ukrán pénzügyi igények kerültek napirendre a háború és Ukrajna finanszírozására. Ennek részleteiről Szijjártó Péter külügyminiszter fog tájékoztatást adni.
A kormány tárgyalta az Európai Unió Bíróságának döntését a drogliberalizáció és a kannabisz kapcsán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, vannak ügyek, amiben Brüsszel az akaratát ránk akarja kényszeríteni, mint például a migráció, a gender, és a drog. Hangsúlyozta, hogy amíg nemzeti kormány van, ilyen nem lesz. Kiemelte, hogy Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van.
Ukrajna uniós és NATO-csatlakozása terhet tesz a nyakunkba, ezért fontos, hogy a nemzeti petícióval az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, valamint a rezsiárak emelkedésére nemet mondjunk.
– fogalmazott Gulyás Gergely.
A teljes tájékoztató itt visszanézhető:
