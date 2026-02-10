Pokoli hideg Kijevben: már plüssjátékokkal tömik be az ablakok repedéseit

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 17:17
A gyerekes családokat különösen megviseli az áram-, a fűtés- és a vízhiány Ukrajnában. Kijevben a toronyházakban a legrosszabb a helyzet.

Kijevben, a dermesztő hidegben  az ukrán gyerekek a háború legkeményebb telét élik át. A Dnyeper bal partján fekvő egyik toronyház  tizedik emeletén Szvitlana mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon hároméves lányáról, Arináról - olvasható az UNICEF beszámolójában. A fiatal édesanya elmondta, hogy a házuk több napja fűtés és áram nélkül van. A hideg víz is csak ritkán folyik a csapból, s hogy legalább a jeges huzatot megállítsák, az emberek elkezdték plüssjátékokkal betömni az ablakok repedéseit. 

Kijevben a gyerekes  családok vannak a legnehezebb helyzetben
Fotó: AFP / AFP

Szvitlana nem tudja megfürdetni a lányát, és meleg ételt sem tud főzni neki. Ezért több réteg ruhát ad Arianára, és lemennek a sötét lépcsőn a tizedik emeletről az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat utcán felállított sátrába. 

Ott a kislány felmelegedhet, meleg ételt kaphat, az anya feltöltheti kütyüi akkumulátorát és beszélhet egy pszichológussal, vagy csak üldögélhet a melegben.

Az UNICEF pszichoszociális támogató anyagokkal látta el ezeket a sátrakat: a gyerekek játékokkal és társasjátékokkal játszhatnak, kicsit pihenhetnek – ez segít mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek jobban megbirkózni a hideggel és a szorongással.

A gyermekeben a sötétség és a hideg fokozza a félelmet és a stresszt, ami légzőszervi és egyéb betegségeket okozhat vagy súlyosbíthat. A legfiatalabbak a legsebezhetőbbek. Az újszülöttek és a csecsemők nagyon gyorsan veszítenek hőt, és fokozottan ki vannak téve a kihűlés és a légúti fertőzések kockázatának, amelyek megfelelő meleg és orvosi ellátás nélkül gyorsan életveszélyessé válhatnak.

Az oktatás is támadás alatt áll. A súlyos fagyok miatt a fővárosban és más régiókban az iskolák és óvodák átálltak a távoktatásra, de az áramkimaradások megzavarják az online órákat.

 

 

