Deák Dániel bizonyította, hogy a Medián nem a valódi mérését publikálta

Lehet-e manipulálni a számokat, felméréseket? Mi lehet az oka annak, hogy egy kutatóintézet mást mutat, mint ami a valóság? Történt már ehhez hasonló? Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Mokkában bizonyította be, hogy a Medián nem a valódi mérését publikálta.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Mokkában beszélt a Medián által januárban publikált felmérésekről. Fotó: Forrás: MW

Eljutott Deák Dánielhez a Medián valódi januári mérése

Az elemző elhozta a Mokka stúdiójába a felmérési eredményeket, amelyből kiderült, hogy a publikált adatokhoz képest teljesen más számokat tartalmaz.

Elemzői körben, politikai hovatartozástól függetlenül bárki láthatta, hogy irreálisak a számok; 20 százalékos különbséget hoztak ki most, januárban is jelentős különbséget prognosztizáltak a Tisza és a Fidesz között. Mindenkit érdekelt, hogyan jönnek ki ezek a számok. Hann Endre körében is mondták, hogy ez túlzás, eljuttatták a valódi eredményeket. Egy SPSS fájlt hoztak ki, ilyenből nyerik ki az adatokat, amiket grafikonok formájában publikálnak a nyilvánosságban. Ez az oldal a legfontosabb.

– Deák Dániel megmutatta a számokat; a publikált mérésben 40-33 volt, a bemutatott dokumentumon azonban 36-36 szerepel. Teljesen más számokat publikáltak, mint ami a valódi dokumentumokban szerepel. Az elemző kiemelte, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és az MSZP esetében a számok megegyeznek a publikáltakkal, csak a Fidesz és a Tisza esetében változtattak; Tiszánál felfelé, a Fidesznél pedig lefelé.

A minta is gyenge lábakon áll. Több kutatásmódszertant készítő kollégával is beszéltem, azt mondták, hogy bizony maga az adatfelvétel is problémás.

– tette hozzá az elemző. Felmerülhet a kérdés, hogy miért jó egy kutatóintézetnek, hogy az egyik pártot erősebbnek, a másikat gyengébbnek mutatják be. Deák Dániel hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokban is dolgoztak már hasonló módszerrel.

Ha visszaemlékszünk az amerikai elnökválasztási kampányra, ott is sok olyan kutatás volt, amely Kamala Harrist hozta ki esélyesnek. Ilyenkor valójában nem a valós helyzetet mérik fel, hanem befolyásolják a közvéleményt, egy illúziót akarnak létrehozni. Abban reménykednek, hogy a Kamala Harris-szel szimpatizálók fellelkesülnek. Az ellenfél szavazói pedig otthon maradnak, hiszen minek menjek el, nincs esélyünk. Itt ugyanennek vagyunk a szemtanúi. Eddig is sejtettük, hogy a mérések nem felelnek meg, most már papír is van róla. A Medián vezetőjének a reakciója is beszédes; egy mondattal elintézte, hogy a HVG-ben publikált számok valódi számok. Hann Endre nem fenyegetőzött perrel sem.

– mondta Deák Dániel. Ráadásul a magyarországi választások előtt is tapasztalhattunk már hasonlót; 2022-ben a választás előtt egy nappal 47-42 százalék lett az eredmény. A délelőtti adatokban, a Fidesz által megnyert körzetekben magas volt a részvétel. A valóság, hogy kiélezett és szoros a küzdelem. A mozgósítás fontos; a választáson részt kell venni.