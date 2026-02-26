Deák Dániel: elsöprő Fidesz-győzelem várható

Orbán Viktor 80 feletti körzet megnyerését tűzte ki célul, ami komoly fideszes győzelmet jelentene – egyre több körzetből szivárognak ki a helyi mérések. Itt vannak a részletek!

A választás a 106 egyéni körzetben dől el; amelyik politikai oldal ezeknek a körzeteknek a többségét megnyeri, annak lehet majd parlamenti többsége. Orbán Viktor az elmúlt napokban többször beszélt arról, hogy 65 egyéni körzetben biztos a Fidesz győzelme a belső mérések szerint, de a 80 feletti egyéni körzet megnyerése is reális cél, ezért dolgoznak most a kampányban.

Az elmúlt napokban több egyéni körzet belső mérése is kiszivárgott; ezek alapján a miniszterelnök célkitűzései teljesen reálisak. A még a kampányidőszak előtt készült kiszivárgott kutatások eredményei. Az adatok a teljes népesség körében értendőek, amiben benne vannak a bizonytalanok is, tehát ezek nem a várható választási eredményekre vonatkozó becslések.

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke) brutális, 26%-os a Fidesz előnye.

2. A Veszprém vármegyei 4-es számú körzetben (Pápa és környéke) 22%-os a Fidesz előnye.

3. A Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben (Salgótarján és Pásztó környéke) 13% a Fidesz előnye.

4. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzetben (Mezőkövesd és környéke) 10% a Fidesz előnye.

5. A Pest vármegyei 9-es körzetben (Csepel-sziget déli része) 10% a Fidesz előnye.

6. A Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke) 10% a Fidesz előnye.

7. A Veszprém vármegyei 3-as választókerületben pedig 9% a Fidesz előnye.

Mindezek fényében a Nézőpont Intézet tegnapi felmérése, mely szerint a Fidesz vezet a Tiszával szemben, tűnik reálisabbnak a Medián 20%-os Tisza-előnyt vizionáló manipulatív kutatásával ellentétben. Ezt jelzik vissza az aláírásgyűjtések is, amelyekben magasan verte a hétvégén a Fidesz a Tiszát.

Természetesen a választáson nem a szimpátia, hanem a leadott szavazat számít, éppen ezért fontos a mozgósítás és az országjárás