Itt a bizonyíték, csalt a Medián!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 17:37 / FRISSÍTÉS: 2026. február 26. 18:26
A valódi mérésük más számokat mutat, mint amit közöltek. A Medián a saját számait hamisította meg.
A közhangulatot régóta lázban tartják a Fidesz hátrányát mutató kamu baloldali közvélemény-kutatások. Amelyekről persze már akkor is mindenki tudta, hogy nem igazak. Most Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy a Medián meghamisította a januári számait; egyáltalán nem azok a számok szerepeltek. Vagyis hazudtak.

"Ha mégis elmenne, melyik párt listájára szavazna?" – ez egy elképesztő csalás a Medián részéről

Januárban a Medián még azt közölte, a teljes népességen belül a Tisza 40, a Fidesz pedig 33 százalékon áll. Deák Dániel azonban rámutatott, hogy a Medián belső méréseiben a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt januárban.

Ilyen csalásra a rendszerváltás óta nem volt példa. Ezzel terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányába 

