Itt a bizonyíték, csalt a Medián!

A közhangulatot régóta lázban tartják a Fidesz hátrányát mutató kamu baloldali közvélemény-kutatások. Amelyekről persze már akkor is mindenki tudta, hogy nem igazak. Most Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy a Medián meghamisította a januári számait; egyáltalán nem azok a számok szerepeltek. Vagyis hazudtak.
Januárban a Medián még azt közölte, a teljes népességen belül a Tisza 40, a Fidesz pedig 33 százalékon áll. Deák Dániel azonban rámutatott, hogy a Medián belső méréseiben a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt januárban.
Ilyen csalásra a rendszerváltás óta nem volt példa. Ezzel terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányába
Forrás: Ripost
