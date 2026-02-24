Hankó Balázs: A magyar családpolitika világszerte mintaként szolgál

Hankó Balázs az esemény jelentőségét méltatva elmondta: a Gödöllői Királyi Kastély a családok értékét bemutató, a családok szerepéről és fontosságáról szóló nemzetközi konferenciának ad otthont, melyen a visegrádi négyek mellett meghívott vendégként részt vesznek a nyugat-balkáni országok, Törökország és az Egyesült Államok családszervezete. Képviseltetik magukat továbbá a türk államok is, azaz "mindazok, akik számára a család a legfontosabb" - tette hozzá.
A helyszín és a témaválasztás sem véletlen, hiszen "nem kérdés, hogy Európa legcsaládbarátabb nemzete mi vagyunk" – fogalmazott. Szavai szerint az elmúlt években Magyarország családpolitikája világhírű lett, köszönhetően annak a több mint 30 intézkedésnek, melyekkel a kormány a magyar családokat támogatja és mellettük kiáll.
Kiemelte a személyijövedelemadó-mentességet, melyet immár a háromgyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak is élethosszan biztosítanak. Ennek a példa- és modellértékű kezdeményezésnek köszönhetően 2026. január 1-től félmillió édesanya élvez szja-mentességet - mutatott rá a tárcavezető. Hozzátette: emellett a megduplázott családi adókedvezmény is olyan egyedi magyar támogatási forma, mely egymillió család anyagi biztonságát erősíti.
Emlékeztetett: a családpolitika másik alappillére az otthonhoz jutás támogatása, melynek eredményeként az elmúlt években minden második gyermekes család képes volt önálló otthont teremteni kormányzati segítséggel. A bölcsődefejlesztési program eközben a család és a munkahely egyensúlyának kialakítását célozza - közölte, felidézve, hogy ennek jegyében a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát.
Az említett intézkedések sorozatával Magyarország a világon egyedülálló családpolitikát folytat, mely példaként szolgál Európa szívében a családok mellett álló visegrádi országok, de a nyugat-balkáni országok, sőt az Egyesült Államok számára is
- mondta megjegyezve: az Egyesült Államok által elindított Trump-számlát is az egyik magyar családtámogatási forma ösztönözte.
Hankó Balázs kitért arra is, hogy a konferencia további részében egyeztetnek a 2020-ban az Egyesült Államok és Magyarország által életre hívott Genfi Konszenzusról, melynek titkársága jelenleg is Magyarország, és legfontosabb üzenete, hogy a társadalom alapegysége a család.
A V4 Summit and Pro-Family Summit konferencia pedig ezeket a családokat kívánja megerősíteni, Donald Trump hivatalba lépését követően immár újra az Egyesült Államokkal szorosan együttműködve
- hangsúlyozta a miniszter.
