Hankó Balázs üzent a felvételizőknek: Közeleg a jelentkezési határidő

Ahogy arról korábban már beszámoltunk a középiskolások február 15-ig jelentkezhetnek a felsőoktatásba. A felvételizőknek most Hankó Balázs is üzent.
Figyelem, felvételizők! Közeleg a jelentkezési határidő – ne maradjatok le, döntsetek a jövőtökről időben!
- olvasható a miniszter Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
5 nappal a felsőoktatási jelentkezési határidő előtt a megújult magyar felsőoktatás eredményeiről és a hallgatói lehetőségek bővüléséről beszélt legfrissebb Facebook videójában Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta: az elmúlt évek változásai igazolták, hogy a magyar egyetemek jó úton járnak, hiszen nemzetközi szinten is versenyképesebbek és vonzóbbak lettek.
Kiemelte, hogy a rangsorokban egyre több magyar intézmény szerepel előkelő helyen, jelenleg pedig 12 hazai egyetem tartozik a világ legjobb 5 százalékába. A miniszter szerint mindez annak is köszönhető, hogy az egyetemek több lehetőséget kínálnak a hallgatóknak, és folyamatosan bővül az ösztöndíjas képzések száma.
Elmondta: 2022 óta mintegy 15 ezerrel nőtt az állami ösztöndíjas hallgatók száma, a felvételi kereteket pedig tavalyhoz képest további ötezer fővel emelték, így már akár 92 ezren tanulhatnak ösztöndíjas formában. Hozzátette, hogy jelenleg négyből három hallgató ingyenesen végzi tanulmányait.
A jelentkezési adatok is növekvő érdeklődést mutatnak: a tavalyi, közel 130 ezer jelentkező után az idei felvételi folyamatot már mintegy tízezerrel többen kezdték meg. Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy a TISZÁ-val ellentétben a kormány továbbra sem tervez megszorításokat a felsőoktatásban, és fenntartja az állami ösztöndíjas képzések jelenlegi rendszerét.
A miniszter üzenete szerint a cél változatlan: a megújult, versenyképes magyar felsőoktatás minden fiatal előtt nyitva áll, és érdemes élni a rendelkezésre álló képzési és ösztöndíjlehetőségekkel.
