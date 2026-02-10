Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Középiskolások figyelem! Fontos határidő közeleg - íme a részletek

felvételi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 10:20
jelentkezési időszakegyetemi tanévkezdés
Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a felvételi határidejét.

Ha te is most szeretnél egyetemre menni, nagyon figyelj! Most közölte az Oktatási Hivatal a felvételi időszak egyik legfontosabb dátumát.

Megüzente az Oktatási Hivatal meddig lehet jelentkezni egyetemre
Az Oktatási Hivatal közölte meddig lehet jelentkezni egyetemre Fotó:  123RF

Az Oktatási Hivatal közléséből megtudattuk, hogy február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre a felvi.hu oldalon elérhető E-felvételiben.

Üzent az Oktatási Hivatal

Az MTI-nek eljuttatott közlemény alapján:

A felvi.hu honlapon közzétett felvételi tájékoztatóban a teljes képzéskínálat és a jelentkezéshez szükséges valamennyi információ elérhető, továbbá pontszámító kalkulátor, statisztikák és egyéb tájékoztató anyagok segítik az érdeklődőket a jelentkezési folyamatban. A felvételizők továbbra is az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazásának segítségével regisztrálhatnak és léphetnek be az E-felvételibe; a jelentkezésüket 2026. február 15-én éjfélig kell lezárniuk (hitelesíteniük) 

– közölte a hivatal.

Továbbá felhívták a figyelmet:

Díjmentesen három jelentkezési hely jelölhető meg, további három jelentkezési hely választása esetén 2000-2000 forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni. A kiegészítő eljárási díj befizetésére a lezárt (hitelesített) jelentkezések esetében a jelentkezési határidőt követően (február 16-tól) 15 napig lesz lehetőség 

– tudatták a közleményben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
