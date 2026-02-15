Hankó Balázs: A magyar nemzet érdekeiért kell harcolni!

Orbán Viktor szombaton tartotta évértékelő beszédét. Az esemény helyszíne a Várkert Bazár volt. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter itt beszélt arról, hogy a Tisza Párttal ellentétben a jelenlegi kormány a magyar emberek érdekeiért harcol minden nap.
Egyre többször mondom azt, hogy az Európai Bizottság a magyar választáson pártot indít, ezt a pártot Tisza Pártnak hívják. Egyértelműen mi a nemzet, a magyar nemzet érdekében vagyunk elkötelezettek. Ezért harcoltunk. Ezért kérjük a nemzeti petícióval a támogatást. Ezért kelünk mindennap korán reggel. Ezért fekszünk késő este, ha egyáltalán lefekszünk. Hogy megvédjük a magyar érdeket.
- nyilatkozta a miniszter.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.