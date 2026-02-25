A plakátrongálókat kérte számon, megtámadtak egy fideszes aktivistát

Videó is készült arról, ahogy rátámadnak egy fideszes aktivistára, aki számon kérte a plakátok rongálását. A támadó estefelé, kutyát sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menetközben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz-KDNP helyi jelöltjének plakátjait - írja a Magyar Nemzet.
Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával kamerázva követte az illetőt. Miután számon kérte, hogy miért rongál, a férfi egyszerűen rátámadt és a földre vitte.
További részletek hamarosan!
