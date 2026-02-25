Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
A plakátrongálókat kérte számon, megtámadtak egy fideszes aktivistát

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 10:35
Budapesten már verekedésig fajult a kampány.
Videó is készült arról, ahogy rátámadnak egy fideszes aktivistára, aki számon kérte a plakátok rongálását. A támadó estefelé, kutyát sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menetközben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz-KDNP helyi jelöltjének plakátjait - írja a Magyar Nemzet.

Megtámadtak egy fideszes aktivistát, aki a plakátrongálókat kérte számon. Fotó: Katona Vanda / Magyar Nemzet

Megtámadtak egy fideszes aktivistát

Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával kamerázva követte az illetőt. Miután számon kérte, hogy miért rongál, a férfi egyszerűen rátámadt és a földre vitte. 

További részletek hamarosan!

 

