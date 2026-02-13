Megérkezett a legfrissebb közvélemény-kutatás eredménye: változatlan a Fidesz-előny

A választási kampány ugyan a hírfogyasztók számára rendkívül intenzívnek és a korábbi választási évekhez hasonlóan az „eddigi legdurvábbnak” tűnik, a választói pártpreferenciák változása mégis minimális. A Zelenszkij-terv, a gödi gyár, a 14. havi nyugdíj, a Lázárinfók erősebb mondatai vagy a fegyverpénztől a többgyermekes anyák adómentességéig terjedő intézkedések mind-mind nagy érdeklődést váltottak ki, de nem befolyásolták érdemben a választók pártpreferenciáit. A kutatás a radnaimark.hu oldal élesítése után nem sokkal ért véget, annak esetleges hatását nem tükrözik az adatok.
Február elején, alig kilenc héttel a választások előtt zajló adatfelvétel során, a választáson várhatóan önálló listát állító pártok erősorrendje és támogatása is változatlan. „Most vasárnap” a Fidesz-KDNP listája a szavazatok 46 százalékát szerezné meg, amely változatlanul a 2024-es EP-választásokhoz közeli eredménye lenne a kormánypártoknak. A Fidesznek ráadásul mintegy 2-3 százezer inaktív szimpatizánsa van még, a kampány végére a kormánypárt az ő mobilizálásukkal még javíthat is az eredményén.
A Tisza támogatottsága hónapok óta változatlan: a legnagyobb ellenzéki párt a szavazatok 40 százalékát szerezheti meg. Ugyanakkor szimpatizánsai már most hiperaktívak, így a pártnak lényegében nincs mozgósítható tartaléka. A Fidesz és a Tisza közötti, állandósult különbséget magyarázhatja a miniszterelnöki alkalmasság eltérő értéke. Ahogy a Nézőpont Intézet január végi kutatása megmutatta, a hivatalban lévő kormányfőt 11 százalékponttal többen tartják alkalmasnak, mint kihívóját. Azaz a Tisza Párt támogatói között többen vannak, akik nem Magyar Pétert tartják az ismert jelöltek közül a legalkalmasabbnak az ország vezetésére.
A februári kutatás egyértelműen megmutatta azt is, hogy a Mi Hazánknak biztos helye van a következő országgyűlésben is. Toroczkai László pártja a listás szavazatok 7 százalékában reménykedhet. Ugyan más párt bejutását nem lehet biztosra venni, az egykori ellenségét, Jakab Péter volt Jobbik-elnököt leigazoló Demokratikus Koalíció újra 4 százalékot szerezne az e hét eleji felmérés szerint. Ez ugyan a bejutáshoz még nem elegendő, de az elmondható, hogy a DK újra esélyt kapott a parlamenti küszöb átlépésére, hiszen Dobrev Klára pártja az előző két hónapban csak 3 százalékot ért el. A hónap vesztese a kampányát amúgy elstartoló Kétfarkú Kutyapárt, melynek támogatása a decemberi 5 százalékról februárra 3 százalékra csökkent.
Módszertan
A Nézőpont Intézet kutatása 2026. február 9. és 11. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A teljes népességben a magyar választók 39 százaléka szimpatizál a Fidesszel, 34 százaléka a TISZA Párttal, 7 százaléka a Mi Hazánkkal, 3 százaléka a Demokratikus Koalícióval és 2 százalék a Kétfarkú Kutya Párttal.
A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív, részvételében biztos választópolgár pártpreferenciáját tartalmazza, azok bevallása vagy segédkérdésekkel való beazonosítása alapján. Ez az eredmény áll a legközelebb a választás várható tényleges, belföldi listás eredményéhez.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.