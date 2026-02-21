"Ezzel meg is volnánk. Aláírások begyűjtve az induláshoz" - rekord idő alatt sikerült a Fidesznek

Orbán Viktor úton Békéscsabára telefonon érdeklődött, hogyan állnak az aláírás-gyűjtésekkel. Kiderült, hogy a Fidesz jelöltjei mind a 106 választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat már szombat reggel.

Ahogy azt mi is megírtuk, Borsod 2. számú egyéni választókerületében voltak a leggyorsabbak: mindössze 45 perc kellett az aláírás-gyűjtéshez.