"Ezzel meg is volnánk. Aláírások begyűjtve az induláshoz" - rekord idő alatt sikerült a Fidesznek

Orbán Viktor úton Békéscsabára telefonon érdeklődött, hogyan állnak az aláírás-gyűjtésekkel. Kiderült, hogy a Fidesz jelöltjei mind a 106 választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat már szombat reggel.
Ahogy azt mi is megírtuk, Borsod 2. számú egyéni választókerületében voltak a leggyorsabbak: mindössze 45 perc kellett az aláírás-gyűjtéshez.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.