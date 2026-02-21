45 perc: ennyi kellett a Fidesz diósgyőri jelöltjének az ajánlásokhoz + videó

Egy félidő is elég volt Diósgyőrben a kormánypártoknak, hogy országos elsők legyenek az aláírásgyűjtésben – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a párt.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2. számú egyéni választókerületében országosan is kiemelkedő,
45 perc alatt gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlásokat a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, Hollósy András.
A gyors ajánlásgyűjtés egyértelműen jelzi a választókerületben élők erős támogatását és bizalmát.
Hollósy András kiemelte:
a rekordidő annak bizonyítéka, hogy a választók készek kiállni a közös célok, a térség fejlődése és a stabil, kiszámítható jövő mellett.
Hangsúlyozta, hogy a kampány során továbbra is személyesen kíván találkozni a választópolgárokkal, meghallgatni véleményüket és javaslataikat.
A Fidesz–KDNP jelöltje megköszönte az aktivisták és a támogatók gyors, fegyelmezett és lelkes munkáját, amely lehetővé tette a példátlanul rövid idő alatt történő sikeres ajánlásgyűjtést.
Hangsúlyozták:
a rekordidő alatt leadott ajánlások újabb lendületet adnak a kampánynak,
és megerősítik, hogy Borsod 2. választókerületében erős támogatottsággal indul a kormánypárti jelölt a választáson.
Ismert, szombaton hivatalosan is elkezdődött az április 12-i országgyűlési választások kampányidőszaka, a jelölteknek 500 aláírást kell összegyűjteniük az induláshoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.