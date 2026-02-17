Nemzeti Ellenállás Mozgalom bemutatja az igazságot Magyar Péterről!

Mint ahogy arról korábban már többször is beszámoltunk, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom képregényt indít, amelyben bemutatják, milyen is valójában Magyar Péter.

"ÉN, A KÉTARCÚ" néven képregény indul Magyar Péterről!

Nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknak, de mi bemutatjuk az igazságot! „Én, a kétarcú” címmel képregényt indítunk Magyar Péterről! Hamarosan a boltokban!

- olvasható a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldalán közzétett posztjában.

Az "ÉN, A KÉTARCÚ" néven indult képregényhez a regisztráció már elindult https://ketarc.hu/regisztracio címen.