Nemzeti Ellenállás Mozgalom bemutatja az igazságot Magyar Péterről!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 12:16
Nemzeti Ellenállás Mozgalomképregényelőzetes
„Én, a kétarcú” címmel indítanak képregényt. Az előzeteshez a regisztráció már elérhető!

Mint ahogy arról korábban már többször is beszámoltunk, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom képregényt indít, amelyben bemutatják, milyen is valójában Magyar Péter.

"ÉN, A KÉTARCÚ" néven képregény indul Magyar Péterről!

Nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknak, de mi bemutatjuk az igazságot! „Én, a kétarcú” címmel képregényt indítunk Magyar Péterről! Hamarosan a boltokban!

- olvasható a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldalán közzétett posztjában.

Az "ÉN, A KÉTARCÚ" néven indult képregényhez a regisztráció már elindult https://ketarc.hu/regisztracio címen.

 

 

