Elvesztette családját, majd a fronton esett el a gyászoló édesapa

Odesszában épp az ortodox húsvétra készült három hónapos lányával Jurij Glodan, amikor a háború egy csapásra kioltotta teljes családja életét; felesége, kislánya és édesanyja szörnyethaltak, miután egy orosz rakéta porrá zúzta az otthonukat.

A gyászolók képeket, WhatsApp üzeneteket mutatnak az elhunyt családról. Mai napig őrzik az emléküket. Fotó: AFP / AFP

Családját elvesztette, majd katonának állt – a fronton esett el a gyászoló édesapa

Jurij éppen bevásárolt az ünnepségre, amikor az otthonukat megtámadták. 28 éves felesége, 54 éves anyósa, és három hónapos lánya mind meghaltak. Egy évvel később Jurij csatlakozott az ukrán hadsereghez. 2023 szeptemberében esett el, Andrásháza (Andrijivka) falujában.

Ma az egész család a félreeső Avanhardban nyugszik. A család női tagjai a kislánnyal együtt épp szemben Jurijjal.

Az AFP az elesett katona gyászoló édesanyjával és az elhunyt feleség barátnőjével beszélt. A gyászolók képeket mutattak az ifjú párról, római útjukról és a kis Kirocskáról. Jurij jogot végzett, felesége Valeria pedig újságírónak tanult. Jurij aztán elhagyta pályáját, hogy egy pékségnél dolgozzon. 2019-ben házasodtak össze, lányuk 2022-ben született.

Jurij nagyon okos volt. Valeria teljesen megnyerte őt az intellektusával. Azonnal ismertté vált a fahéjas tekercseivel és a húsvéti sütijével

– nyilatkozta Jurij édesanyja, Nina az AFP-nek. Azt is elmondta, arra vágytak, hogy unokájukkal a lehető legtöbb időt töltsék, de a háború elvette tőlük ezt a lehetőséget.

Éppen telefonon beszéltek a fiával, amikor az kereste a családját a törmelék alatt.

Azt mondta, véget ért az élete. A miénk is.

Az elhunyt feleség barátnője, Alla Koroljova a mai napig őrzi WhatsApp üzeneteiket. Az utolsó bejegyzés több hívásértesítő és egy "minden rendben?" üzenet április 23-áról, a támadás napjáról.

Olyan volt a személyisége, mint a napsugár. Imádta Odesszát, az ukrán kultúrát, az operát, csodálatos, hangos nevetése volt ami nagyon hiányzik

– mondta Alla, aki nyugatabbra menekült a háború elől.

Jurij intenzíven készült a katonaságra, társai szerint zárkózódó és komor volt. Jurijt egy drón vette üldözőbe, így vesztette életét a fronton.

Amikor megismertem, nem tudtam, ki ő. Csak egy srác volt Odesszából, aki mindig szomorú volt és valami nem tetszett neki. Egyszer egy lövészárokban megkérdeztem, miért ilyen morcos mindig. Ezután elmondta, milyen tragédia történt a családjával. Onnantól kezdve nagyon közel kerültünk egymáshoz

– mondta az AFP-nek Dmytro Gudz katona.