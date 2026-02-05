Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Aggasztó a háborúban elesettek száma

2026. február 05.
Jelenleg is zajlik a háború Ukrajnában, noha a háború lezárását már több külső hatalom sürgeti. A közölt adatok alapján az egekben van az elhunyt katonák és civilek száma.
Lassan negyedik évébe ér a szomszédban dúló háború, ami egyre több katonai és civil áldozatot követel. Vologyimir Zelenszkij elnök nyilatkozatában azt mondta, több tízezer ukrán katona esett el, az erre vonatkozó becslések aggasztóak.

A háború lezárását már több külső hatalom is sürgeti Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Folyamatosan észlelik a támadásokat Ukrajnában, ahol ma is háború zajlik. Az elemzők szerint az orosz és ukrán haderők becslései nem mindig pontosak; általában a saját veszteségeiket alul, míg az ellenség veszteségeit fölé becsülik. A számok azonban így is felkavaróak.

Ukrajnában a hivatalos adatok szerint a fronton megölt, hivatásos és a besorozott katonák száma 55 ezer

– nyilatkozta Zelenszkij a France 2 TV-nek adott interjújában. Ezen felül rengeteg személyt eltűntnek nyilvánítottak, az elnök erről pontos adatokat nem közölt. 

Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának 2025-ös jelentése szerint az orosz támadások során 2514 civil halottat és 12142 sebesültet jegyeztek. Ezek a számok nagyobbak a 2024-es adatoknál. 

Az orosz oldalon szintén nagyok a veszteségek; Olekszandr Sztanyiszlavovics Szirszkij az Ukrán Fegyveres Erők Szárazföldi Erőinek parancsnoka, vezérezredes majdnem 420 ezer halott orosz katonáról számolt be, míg a brit nemzetbiztonság összesen 1,1 millióra teszi az orosz halottak és sebesültek számát – írja a Ripost


 

 

