Döbbenetes kijelentést tett Magyar Péter párttársa: Ukrajna előbb-utóbb akkor is tag lesz, ha jelenleg egy tagállam, Magyarország ezt szeretné blokkolni

Magyar Péter párttársa, Sandra Kalniete (EPP) ukrán zászlónak öltözve döbbenetes kijelentést tett Ukrajna EU-csatlakozásáról és Magyarországról is nyilatkozott.
Ukrajna előbb-utóbb akkor is tag lesz, ha jelenleg egy tagállam, Magyarország ezt szeretné blokkolni. Ukrajna nagyon fontos az európai biztonság szempontjából és fel kell gyorsítani a csatlakozási folyamatát
- mondta Sandra Kalniete, majd a felszólalását „Slava Ukraini”-vel zárta.
