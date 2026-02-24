Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Döbbenetes kijelentést tett Magyar Péter párttársa: Ukrajna előbb-utóbb akkor is tag lesz, ha jelenleg egy tagállam, Magyarország ezt szeretné blokkolni

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 12:28
Sandra Kalniete meghökkentő kijelentést tett.

Magyar Péter párttársa, Sandra Kalniete (EPP) ukrán zászlónak öltözve döbbenetes kijelentést tett Ukrajna EU-csatlakozásáról és Magyarországról is nyilatkozott.

Sandra Kalniete Fotó: AFP

Ukrajna előbb-utóbb akkor is tag lesz, ha jelenleg egy tagállam, Magyarország ezt szeretné blokkolni. Ukrajna nagyon fontos az európai biztonság szempontjából és fel kell gyorsítani a csatlakozási folyamatát

- mondta Sandra Kalniete, majd a felszólalását „Slava Ukraini”-vel zárta.

 

