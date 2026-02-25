Turistáknak tartja a külhoni magyarokat a DK politikusa

A Gyurcsány Ferenc távozása után válófélben lévő felesége, Dobrev Klára által vezetett Demokratikus Koalíció is elkezdett kampányolni az április választások miatt. Azonban a DK politikusainak legfőbb üzenete, hogy el kellene venni a külhoni magyarok szavazati jogát. A magyarellenes politizálásukkal folyamatosan sértegetik a külhoni honfitársainkat. Molnár Csaba a párt ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán egy bejegyzésben szidalmazta azokat, akik az anyaország határain kívül élnek - írja a Metropol.

Az alig 1 százalékon álló DK legfőbb üzenete az, hogy elvennék a külhoni magyarok szavazati jogát. Fotó: Kovács Márton

Molnár Csaba - a már említett - posztban gyakorlatilag turistáknak nevezte a külhoni magyarokat, amiért hazánkat választják a nyaralásuk úti céljaként. Ezután pedig azzal próbálta feltüzelni a szavazótáborát, hogy a magyar állampolgársággal nem rendelkező, külföldről ide látogatókhoz hasonlította a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki magyarokat.

Aki turistaként jön Magyarországra, az szavazzon is? Ez komoly? Például az a sok angol, vagy német turista, akikkel tele van a pesti bulinegyed és tényleg sokat költenek itt - akkor ők is szavazzanak?

– írta posztjában a DK ügyvezető alelnöke.

Vagy én is szavazhatok ezentúl Horvátországban, mert már többször nyaraltam ott és igen, fogyasztottam is és így fizettem a horvát államnak áfát?

– folytatta magyarellenes bejegyzését Molnár Csaba, majd ezután még egyszer turistákhoz hasonlította a külhoniakat. Mint fogalmazott: "Senki nem szavazhat egy országban azért, mert jár oda nyaralni!"

Magyarellenes politikát folytat a DK

Molnár Csaba mellett Varjú László is a határon túli magyarokra támadt. Ugyanis a DK parlamenti képviselője a közösségi oldalán büszkélkedett el egy róla készült fotóval, amelyen a pártja legújabb, vérlázító plakátja előtt pózol.

A Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc volt felesége, Dobrev Klára már korábban ismertette pártja magyarellenes tervét, amelynek csupán csak egy pontja van.

Az a nemzetegyesítő terv egyetlen egy pontból áll: vegyük el a határon túliak szavazati jogát. Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét. Pont!

– fakadt ki Dobrev, aki ilyen módon "egyesítené" a nemzetet.