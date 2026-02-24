Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Gyurcsány után is a külhoni magyarok elleni támadás a legfontosabb a DK-nak

DK
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 16:46
Dobrev Klárakülhoni magyarokajánlásgyűjtésGyurcsány Ferenc
A határon túli magyarok elleni támadással és hergeléssel indítják a kampányt.
Bors
A szerző cikkei

A Demokratikus Koalícióból e sorok írásakor még mindig csak négy jelölt adta le ajánlásait. A küszöb nem magas, de az elmúlt hónapok kampányát tekintve talán nem is véletlen, hogy a DK ezt sem tudja megugrani. A DK ugyanis ismét a határon túli magyarokra támad. Úgy érezték, a legjobban úgy tudják berúgni a kampánymotort, ha a nemzet ellen beszélnek. Varju László például büszkén pózol a legújabb, vérforraló plakátjuk előtt – írja a Ripost

Magyarellenes politikát folytat a DK

A Fidesz elsöprő előnnyel gyűjtötte be az aláírásokat a kampány első napján. A Tisza Párt után a Mi Hazánk Mozgalom jár, a 106 jelöltjükből 19 jelölt végzett a gyűjtéssel cikkünk írásakor. Mindeközben más pártok még most is dolgoznak, a Demokratikus Koalíció még mindig nem gyűjtötte össze a szükséges ajánlásokat.  A DK EP-képviselői még az Európai Unió rendkívüli ülését is kihagyták azért, hogy ajánlásokat gyűjtsenek. A DK úgy indította a kampányt, hogy újra és újra belerúgnak a külhoni magyarokba és hergelnek ellenük.

Dobrev Klára, a DK elnöke korábban már ismertette a párt nemzetegyesítő tervét, amelynek ez az egy pontja van.

Az a nemzetegyesítő terv egyetlen egy pontból áll: vegyük el a határon túliak szavazati jogát. Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét. Pont!

– fakadt ki Dobrev Klára. Így "egyesítené" a nemzetet Gyurcsány Ferenc volt felesége. Úgy tűnik, Gyurcsánnyal és Gyurcsány nélkül is a legnagyobb ellenség a Demokratikus Koalíció számára a magyarság.

 

