Deutsch Tamás: A magyar kormány ellenáll Brüsszel nyomásának!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 10:08
Deutsch TamásKijevBrüsszelOrbán Viktor
Orbán Viktor február 14-én tartotta miniszterelnöki évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. A beszéd előtt Deutsch Tamás a háborúpárti uniós vezetésről fejtette ki véleményét.

Orbán Viktor február 14-én tartotta miniszterelnöki évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció vezetője itt mondta el, hogy a Brüsszelből irányított Tisza Párttal ellentétben a magyar kormány azon dolgozik, hogy ellenálljon a háborúpárti uniós vezetők akaratának.

Deutsch Tamás
 Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció vezetője Fidesz Évértékelőjén  Fotó: Kovács  Dávid

Deutsch Tamás a háborúpárti uniós vezetésről fejtette ki véleményét

Brüsszel és Kijev is abban érdekelt, hogy minden Európai Uniós országot belehúzzák, belevonják, belesodorják, belekényszerítsék az ukrajnai öldöklés támogatásába, hogy korlátlan mennyiségű pénzt juttasson Európa az ukránoknak. Vegyék el az európai országok a családoktól a pénzt. És Brüsszelen keresztül vagy közvetlenül adják oda a pénzt az ukránoknak, és mi ennek a nyomásnak ellent állunk. 

- nyilatkozta a Borsnak Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció vezetője a Várkert Bazárban az évértékelőn.

 

