Leírhatatlanul kínos: még az eddigieknél is kevesebben kíváncsiak Magyar Péterre

Körmend, a fotó 17:14-kor készült, Magyar Péter már a színpadon. Ismét alig kíváncsiak rá!

− írja a Facebook-oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezetője szerint mindez nem meglepő, hiszen míg Magyar Péter a müncheni biztonságpolitikai fórumon a legnagyobb háborúpárti uszítókkal találkozott, addig Orbán Viktor éppen a Béketanácsban szólalt fel, ahol ráadásul Donald Trump amerikai elnök is támogatásáról biztosította.

Hatalmas a különbség. Nem csoda, hogy alig néhány tucatnyian kíváncsiak Magyar Péterre. A magyarokat nem lehet átverni, látják, hogy Magyar Péter valójában milyen. Brüsszel kéréseinek tesz eleget mindenben…

− fogalmaz Deák. A politikai elemző az elmúlt napokban szintén reagált hasonló fotókra, amelyeken az látszik, hogy a Tisza Párt elnökének gyűlésein más városokban is csak lézengenek az emberek.