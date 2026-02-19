Leírhatatlanul kínos: még az eddigieknél is kevesebben kíváncsiak Magyar Péterre

Körmend, a fotó 17:14-kor készült, Magyar Péter már a színpadon. Ismét alig kíváncsiak rá!
− írja a Facebook-oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezetője szerint mindez nem meglepő, hiszen míg Magyar Péter a müncheni biztonságpolitikai fórumon a legnagyobb háborúpárti uszítókkal találkozott, addig Orbán Viktor éppen a Béketanácsban szólalt fel, ahol ráadásul Donald Trump amerikai elnök is támogatásáról biztosította.
Hatalmas a különbség. Nem csoda, hogy alig néhány tucatnyian kíváncsiak Magyar Péterre. A magyarokat nem lehet átverni, látják, hogy Magyar Péter valójában milyen. Brüsszel kéréseinek tesz eleget mindenben…
− fogalmaz Deák. A politikai elemző az elmúlt napokban szintén reagált hasonló fotókra, amelyeken az látszik, hogy a Tisza Párt elnökének gyűlésein más városokban is csak lézengenek az emberek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.