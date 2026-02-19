Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Leírhatatlanul kínos: még az eddigieknél is kevesebben kíváncsiak Magyar Péterre

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 20:48 / FRISSÍTÉS: 2026. február 19. 20:53
tisza pártdeák dánielorbán viktorkörmendkínos
Körmenden tartott beszédet Magyar Péter, de alig lézengtek az emberek a téren.
Bors
A szerző cikkei

Körmend, a fotó 17:14-kor készült, Magyar Péter már a színpadon. Ismét alig kíváncsiak rá!

írja a Facebook-oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezetője szerint mindez nem meglepő, hiszen míg Magyar Péter a müncheni biztonságpolitikai fórumon a legnagyobb háborúpárti uszítókkal találkozott, addig Orbán Viktor éppen a Béketanácsban szólalt fel, ahol ráadásul Donald Trump amerikai elnök is támogatásáról biztosította.

Hatalmas a különbség. Nem csoda, hogy alig néhány tucatnyian kíváncsiak Magyar Péterre. A magyarokat nem lehet átverni, látják, hogy Magyar Péter valójában milyen. Brüsszel kéréseinek tesz eleget mindenben…

− fogalmaz Deák. A politikai elemző az elmúlt napokban szintén reagált hasonló fotókra, amelyeken az látszik, hogy a Tisza Párt elnökének gyűlésein más városokban is csak lézengenek az emberek.

