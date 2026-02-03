Deák Dániel leleplezte a kamuzó tiszásokat - Videó

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Nem akárki rántotta le a leplet: beigazolódott Magyar Péter rémálma a közvélemény-kutatások kapcsán.
Újabb hét, újabb irreális közvélemény-kutatás. Mint ismert, a 21 Kutatóközpont kedden tette közzé legfrissebb mérésének eredményét, amely 16 százalékos előnyt mutat a Tisza Párt javára.

Deák Dániel 

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán kedd késő délután megosztott egy videót, melyben arról beszélt, hogy onnan lehet tudni, hogy teljesen „kamu” a Tisza-közeli intézet kutatása, hogy Magyar Péter hétvégén épp a Fidesz szavazóit igyekezett megszólítani - írja a Mandiner. 

a valóban 16 százalékkal vezetne, akkor nem lenne szüksége a Fidesz szavazóira, hiszen nélkülük is kétharmados parlamenti többsége lenne”

– hívta fel a figyelmet az elemző.

Deák azzal folytatta, hogy valójában Magyar Péter is tudja, hogy közelebb áll a valósághoz a Magyar Társadalomkutató mérése, mely cég 2022-ben a legpontosabb előrejelzést készítette, és jelen pillanatban 10 százalékos Fidesz előnyt mutat – hívta fel a figyelmet a szakértő.

