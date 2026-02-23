Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Csapda a rendőröknek: Kiderült az igazság a lembergi terrorról – Ő lehetett a bombagyáros?

lembergi terrortámadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 15:14
robbanásrendőr
Sokkoló részletek láttak napvilágot a február 22-i, ukrajnai terrorról. A lembergi terrortámadás egy egyszerű betörésnek indult, ám végül egy fiatal rendőrnő életébe került. Kiderült: a támadók aljas csapdát állítottak a hatóságoknak.

Mintha a négy éve tartó háború borzalmai nem jelentenének bőven elegendő fájdalmat Ukrajnának - még olyan tragédiát is át kellett élniük, mint amilyen a február 22-i, lembergi terrortámadás volt. Ahogy arról korábban a Metropol is beszámolt aznap hajnalban két robbanás történt Lemberg történelmi belvárosában. Azóta egyre több információ lát napvilágot a terrorcselekmény körülményeit illetően - írja a Metropol.

SZADOVIJ, Andrij lembergi terrortámadás
 Rendőrök az Ukrajnában történt lembergi terrortámadás helyszínén, ahol a robbanások megöltek egy rendőrnőt és legalább 15 embert megsebesítettek. Fotó: Mikola Tisz /  MTI

Előre eltervelt csapda volt a lembergi terrortámadás

Az ukrán rendőrség legfrissebb nyomozati adataira hivatkozva a Kárpátinfo nevű kárpátaljaira hírportál azt írta, hogy 

a vasárnap hajnali lembergi robbantások nem véletlenszerűek voltak, hanem egy precízen kidolgozott, úgynevezett „double-tap” (kettős csapás) taktikát követtek.

A terrorista célja az volt, hogy minél több mentőalakulatot és rendőrt csaljon a helyszínre, majd ezután közöttük robbantson.

Minden egy ál-bejelentéssel kezdődött: éjfél körül a rendőrség közleménye szerint a segélyhívójára befutott egy hívás, hogy betörtek egy üzletbe a Danyilisina utcában, a Magnus bevásárlóközpont közelében. Amikor az első járőrautó megérkezett, az egyik szemeteskukába rejtett pokolgép működésbe lépett. Perceken belül, amikor a második egység is befutott segíteni a sérülteknek, egy újabb robbanás rázta meg a környéket.

Egy 23 éves rendőrnő az áldozat, 25-en megsérültek

A terrortámadás emberéletet is követelt: a robbanásban életét vesztette a mindössze 23 éves Viktoria Spilka járőrfőnök. A fiatal nő, aki tavaly ment férjhez szintén rendőr párjához, a helyszínen szörnyethalt. Mellette további 25 ember – köztük rendőrök, nemzeti gárdisták és civilek – szenvedett sérüléseket, többen közülük életveszélyes állapotban vannak.

Elfogták a „bombagyáros” nőt: Telegramon szervezhették be

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) villámgyors akcióval, mindössze 10 órával a merénylet után a lengyel határ közelében, Sztarij Szambir városában fogta el a feltételezett elkövetőt.

A gyanúsított egy 33 éves, Rivne megyei nő, aki tavaly szeptember óta élt ideiglenesen Lembergben.

A hatóságok szerint a nőt az orosz titkosszolgálat szervezte be a népszerű Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül. A térfigyelő kamerák felvételein jól látszik, ahogy a nő házilag barkácsolt robbanószerkezeteket rejt el a szemetesekben, majd egy taxival menekül a helyszínről. A szakértők szerint a bombákat távirányítással hozták működésbe.

 

A 33 éves nőt terrorcselekmény és illegális fegyvertartás vádjával állítják bíróság elé, a hatályos ukrán törvények szerint életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat. Lemberg városa gyászol, miközben a biztonsági intézkedéseket a legmagasabb szintre emelték.

 

