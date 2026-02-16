Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Bárcsak visszajönne az apám és ne lennének bombák – szívszorító kampánnyal hívják fel a figyelmet a háborúban szenvedő gyermekekre

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 16:48
Négy éve tart a háború a szomszédos Ukrajnában. A Caritas kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek szenvedésére.

Egy hatalmas halom elhagyott plüssállat van a Mariahilfer Straßén, Bécs legnagyobb bevásárlóutcáján. A „Plüssmackó gyermeket keres” nevű kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a háborús övezetekben és válságövezetekben élő gyermekek szenvedésére.

UKRAINE - CIVILIANS EVACUATION
Ukrajnai háború Fotó: Hans Lucas via AFP / AFP

„Bárcsak visszajönne az apám és nem lennének bombák” 

A szomszédunkban zajló háború nap mint nap terhet rak a családokra és a gyermekekre. Ezen felül más háborús övezetekben is széthúzódnak a családok. A jótékonykodást azért indították el Bécsben, hogy ezzel is segítsék azokat a gyermekeket, aki a háború miatt szenvednek.

A gyerekek szenvednek a legjobban az állandó légvédelmi szirénázástól, a veszélytől és a dermesztő hidegtől. Sok gyermek mindent elveszített: a hazáját, a megszokott környezetét, biztonságos otthonát, szeretett rokonait, gyakran játékait és kedvenc plüssállatát is

– hangsúlyozza Klaus Schwertner, a Bécsi Érsekség Caritas igazgatója. A "Plüssmackó gyermeket keres" nevű jótékonykodási kampány ezt a küldetést segíti. Alice Uhl a youngCaritastól így magyarázza a kampány mögött álló ötletet: 

Ezzel a kampánnyal a háborúban élő gyermekek drámai helyzetére szeretnénk felhívni a figyelmet. Minden plüssállat egy ukrán gyermeket szimbolizál, akinek sürgősen szüksége van a támogatásunkra. Adjunk vissza ezeknek a gyerekeknek egy darab melegséget, biztonságot és gyermekkorukat!

A Caritas segélyprogramokkal támogatja az ukrajnai és más válságövezetekben élő gyermekeket. Ezek közé tartoznak a gyermekvédelmi központok, a meleg étkezés, valamint a biztonságos tanulási és játékhelyek. Erre példa a kijevi Fonds Aspern Caritas Gyermekközpont. Sok ottani gyermek már átélt szörnyű dolgokat. A gyermekotthon vezetője, Vera Koshil beszélt az otthonban élő egyik gyermekről, Lináról, akinek édesapja a fronton esett el - írja a Ripost.

Nem tudjuk visszahozni Linát, az apját, és nem tudjuk megállítani a bombákat. De szerezhetünk boldog pillanatokat az olyan gyerekeknek, mint Lina, és biztonságérzetet nyújthatunk nekik. Ezek olyan pillanatok, amikor nevethetnek és elfelejthetik a mindennapi élet nehézségeit. Tánc, kézműveskedés, meseolvasás – minden lehetséges perc jó. Ez a küldetésünk.

– magyarázta Koshil. 

 

