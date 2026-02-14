Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Balázs: Minden idők legintenzívebb kampánya jön! A magyarok pénzét kell megvédenünk

Orbán Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 13:19
választásÉvértékelő 2026
Brüsszel azért hozta létre a Tisza Pártot, hogy az által alakított bábkormányán keresztül vegye el a magyarok pénzét. A kampány során ezért a hátralévő időben minden magyart figyelmeztetni kell: csak veszíteni lehet a Tisza hatalomra kerülésével.
Bors
A szerző cikkei

A választási kampány küszöbén erőteljes üzenetek hangzottak el a Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Patriótának nyilatkozott, szerinte a miniszterelnök beszéde világos irányt szabott a következő időszakra, és egyértelművé tette, mi a tétje a közelgő küzdelemnek. Egészen pontosan az a feladat, hogy magyarok pénzét megvédjék. A beszéd egyértelmű üzenetet küldött: erre kérnek felhatalmazást a választóktól. Ha Magyar Péter és a Tisza Párt kerül hatalomra a magyarok pénzét Brüsszel elveszi. Ezért: „Minden idők legintenzívebb kampánya jön – a magyarok pénzét kell megvédenünk!” - mondta Orbán Balázs.

kampány
Orbán Balázs a kampányról nyilatkozik a Patriótának / Forrás: YouTube

A kampány célja: minden magyarnak elmondani a fő üzenetet

Fantasztikus volt itt lenni, a teremben szinte tapintható volt az energia – és ez a televízión, illetve a YouTube-közvetítésen keresztül is átjöhetett

– mondta Orbán Balázs.

Orbán Balázs hangsúlyozta: a kampány hivatalosan most indul, de valójában már hónapok óta érezhető a politikai mozgás. A miniszterelnök beszéde szerinte azért volt különösen erős, mert őszintén beszélt a célokról és a kihívásokról.

Világos céljaink vannak, és civilizációs kérdésekben a jó oldalon állunk. 

– fogalmazott. Hozzátette:

Az ellenfelek kiléte is egyértelművé vált. A nagytőke, az energialobbi és Európai Unió brüsszeli körei egyaránt hatalomra törekszenek, és a magyar emberek pénzére pályáznak. Az egyik osztalékként akarja eltenni, a másik pedig el akarja küldeni Ukrajnába.A mi javaslatunk minden magyar számára az, hogy ezt ne engedjük.

Házról házra figyelmeztetik a választókat

A politikus szerint rendkívül intenzív időszak következik. Úgy látja, sokan még emlékeznek a korábbi, nehezebb időszakokra, és arra, milyen következményekkel járhat, ha „Brüsszel-barát” erők kerülnek kormányra, de vannak olyanok is, akik nem.

A kampányban az lesz a feladatunk, hogy házról házra, utcáról utcára, emberről emberre járva mindenkit figyelmeztessünk: ha Brüsszel-barát kormány kerülne hatalomra, azon a magyarok veszíthetnének. 

– mondta.

Orbán Balázs szerint ugyan nehéz megjósolni a konkrét fordulatokat, egy dolog biztos:

 „Minden idők legintenzívebb kampányára készülünk”

 A tét szerinte nem kisebb, mint 

a magyar családok anyagi biztonságának és az ország szuverenitásának megőrzése.

Forrás: Ripost 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu