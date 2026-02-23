Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Ezért kétarcú Magyar Péter: nyilvánosságra került a Tisza aláírásainak száma

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 14:10
alapjogokért központtisza
Feleannyi sem gyűlt össze, mint amit hazudtak.

A napokban derült ki, hogy Magyar Péter hazudott a Tisza ajánlóíveiről, ugyanis jóval kevesebb aláírást gyűjtöttek, mint amit elsőre bejelentettek. "Más számokat mond a nyilvánosságban, meg más van a nyilvántartásokban. Mert Magyar Péter kétarcú." - kommentálta a történteket az Alapjogokért Központ.

Fotó: Alapjogokért Központ

Felvonulók kérték:

Itt van az NVI teljes, közadatigénylésre a Központ rendelkezésére bocsátott számsora az ajánlóívekről, melyre a tiszás sajtó napok óta epedezik. Ebből is jól látható, hogy a kampányidőszak első napján (2026.02.21) a délután 4 órás "hivatalos" záráskor rendelkezésre álló adatok alapján Magyar Péter hazudott. Matematikailag lehetetlenség ugyanis, hogy a Tisza 250 000 (300 000?) ajánlást gyűjtött volna össze aznap, miközben a számukra kiadott ajánlóíveken (13 885 db) legfeljebb összesen 111 080 ajánlás volt gyűjthető (egy ajánlóíven max. 8 ajánlás szerepelhet).

Más életet folytat nappal és másmilyet éjszaka.
Mást mond Brüsszelben és mást itthon.
Más van a hivatalos kamuprogramban és más a kiszivárgott valódiban.

És más számokat mond a nyilvánosságban, meg más van a nyilvántartásokban.

Mert Magyar Péter kétarcú.

- írja az Alapjogokért Központ a Facebookon.

