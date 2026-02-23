Ezért kétarcú Magyar Péter: nyilvánosságra került a Tisza aláírásainak száma

Felvonulók kérték:

Itt van az NVI teljes, közadatigénylésre a Központ rendelkezésére bocsátott számsora az ajánlóívekről, melyre a tiszás sajtó napok óta epedezik. Ebből is jól látható, hogy a kampányidőszak első napján (2026.02.21) a délután 4 órás "hivatalos" záráskor rendelkezésre álló adatok alapján Magyar Péter hazudott. Matematikailag lehetetlenség ugyanis, hogy a Tisza 250 000 (300 000?) ajánlást gyűjtött volna össze aznap, miközben a számukra kiadott ajánlóíveken (13 885 db) legfeljebb összesen 111 080 ajánlás volt gyűjthető (egy ajánlóíven max. 8 ajánlás szerepelhet).

Más életet folytat nappal és másmilyet éjszaka.

Mást mond Brüsszelben és mást itthon.

Más van a hivatalos kamuprogramban és más a kiszivárgott valódiban.

És más számokat mond a nyilvánosságban, meg más van a nyilvántartásokban.

Mert Magyar Péter kétarcú.