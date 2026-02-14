Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat

2010 és 2025 között három gazdasági területről: a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól különböző módszerekkel elvettünk összesen 14.956 milliárd forintot. És a tervek szerint 2026-ban is elveszünk 1.922 milliárd forintot.

Ezt udvariasan társadalmi felelősségvállalásnak hívjuk, vagy úgy, hogy bevontuk őket a közteherviselésbe. Nem mentek tönkre, így is szépen kerestek, de ha nem Fidesz-kormány lenne, 14.956 milliárd forinttal több lenne a zsebükben. Nem csoda, hogy vicsorognak.

Az első céljuk az, hogy megakadályozzák, hogy’26-ban bevonjuk tőlük az esedékes 1.922 milliárd forintot. Ha ez sikerül nekik, megkezdik a visszagyűjtését a 14.956 milliárd forintnak, amit eddig elvettünk, és odaadtunk a magyar embereknek.

Erről van szó! Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat.