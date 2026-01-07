Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Szentkirályi Alexandra: Munkára fel, főpolgármester úr!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 13:01
Szentkirályi AlexandraKarácsony Gergely
Karácsony Gergelynek üzent Szentkirályi Alexandra.
"Karácsony Gergely munka helyett ismét csak másra mutogat!" - jelentette be a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. 

SZENTKIRÁLYI Alexandra
Ezt mondta el Szentkirályi Alexandra / Fotó: Illyés Tibor

Hólapátolás közben szólalt meg Szentkirályi Alexandra

A főpolgármester hólapát helyett mára is a billentyűzetet választotta. Miközben mások fáradhatatlanul segítenek, ő a kényelmes irodából szövegel, pedig lenne mit tenni. Az utak veszélyesek, a járdák járhatatlanok, a megállók csúszósak, a villamosok fennakadnak. Itt volna az ideje végre nekiállni dolgozni! Munkára fel, főpolgármester úr! 

- tette hozzá Szentkirályi Alexandra, egy videó kíséretében.

