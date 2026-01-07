Szentkirályi Alexandra: Munkára fel, főpolgármester úr!

A főpolgármester hólapát helyett mára is a billentyűzetet választotta. Miközben mások fáradhatatlanul segítenek, ő a kényelmes irodából szövegel, pedig lenne mit tenni. Az utak veszélyesek, a járdák járhatatlanok, a megállók csúszósak, a villamosok fennakadnak. Itt volna az ideje végre nekiállni dolgozni! Munkára fel, főpolgármester úr!