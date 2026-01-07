Szentkirályi Alexandra: Munkára fel, főpolgármester úr!

"Karácsony Gergely munka helyett ismét csak másra mutogat!" - jelentette be a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.
A főpolgármester hólapát helyett mára is a billentyűzetet választotta. Miközben mások fáradhatatlanul segítenek, ő a kényelmes irodából szövegel, pedig lenne mit tenni. Az utak veszélyesek, a járdák járhatatlanok, a megállók csúszósak, a villamosok fennakadnak. Itt volna az ideje végre nekiállni dolgozni! Munkára fel, főpolgármester úr!
- tette hozzá Szentkirályi Alexandra, egy videó kíséretében.
Mutatjuk!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.