Szentkirályi Alexandra: A magyarok pénze a magyaroké!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 15:41
Szentkirályi Alexandra elmondta, Ukrajna 800 milliárd dolláros számlát nyújtana be Európának.
"Ukrajna 800 milliárd dolláros számlát nyújtana be Európának!" - jelentette be a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán tett bejelentést / Fotó: Gáll Regina /  Bors

Ezt írta Szentkirályi Alexandra

Az ukrán miniszterelnök szerint az elkövetkező tíz évben csak alapvető működésük fenntartására további 800 milliárd dollárra van szükségük. Ez már önmagában is egy felfoghatatlan összeg, de itt még nincs vége, Julija Szviridenko bejelentése alapján ugyanis ez a pénz nem tartalmazza a hadi és védelmi kiadásokat

- tette hozzá, kiemelve, a fenti összeg majd tízszerese a tavaly év végén nyújtott kölcsönnek. 

Világosan láthatjuk, sem azt, sem a most kért összeget nem fogják soha visszafizetni, a cech megint Európát sújtja. Brüsszel a magyar emberek nyakába varrna minden terhet. Új adókat vezetnének be és emelnének meg, erre pedig meg is van az emberük: Magyar Péter, aki megszorító csomagjával finanszírozná az ukrán háború árát

- jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

Ezt nem fogjuk hagyni! A magyarok pénze a magyaroké!

- zárta a bejegyzését a frakcióvezető, mialatt egy videót is megosztott.

Mutatjuk!

 

