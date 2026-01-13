Szentkirályi Alexandra: Ne hagyjuk, hogy átverjenek, a Tisza Párt túl brüsszeli és túl veszélyes!

A tiszások nem mernek nemet mondani Brüsszelnek, a képviselő véleménye pedig a szavazata - kezdte Facebook-oldalán megosztott videóját Szentkirályi Alexandra.
A Fidesz budapesti elnöke ezt követően kifejtette:
A tiszások szavaztak is. Például arról, hogy minél gyorsabban lépjen életbe az illegális migrációt támogató migrációs paktum. Magyar Péter neve pedig előterjesztőként szerepelt a legsúlyosabb ukrán párt és háborúpárti előterjesztésen. Kiálltak a háborús politika, az ukrán EU-tagság, az illegális migráció, illetve a liberális aktivista csoportok megnövelt finanszírozása mellett.
Majd így folytatta:
Megszavazták a tiszta iparról szóló megállapodást is, ami azt követeli, hogy Magyarország állítsa le az Oroszországból érkező energiaszállítást. Kiálltak amellett, hogy Ukrajna és az ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból vásároljanak és fejlesszenek védelmi eszközöket. Megszavazták az uniós rezsicsökkentés megszüntetésére irányuló indítványt. Két szavazáson is kiálltak Ursula von der Leyen mellett, az ellene kezdeményezett bizalmatlansági indítvány kapcsán.
Végezetül pedig elmondta:
Ne hagyjuk, hogy átverjenek, a Tisza Párt túl brüsszeli és túl veszélyes! A Fidesz a biztos választás!
