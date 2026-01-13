Szentkirályi Alexandra: Ne hagyjuk, hogy átverjenek, a Tisza Párt túl brüsszeli és túl veszélyes!

A tiszások szavaztak is. Például arról, hogy minél gyorsabban lépjen életbe az illegális migrációt támogató migrációs paktum. Magyar Péter neve pedig előterjesztőként szerepelt a legsúlyosabb ukrán párt és háborúpárti előterjesztésen. Kiálltak a háborús politika, az ukrán EU-tagság, az illegális migráció, illetve a liberális aktivista csoportok megnövelt finanszírozása mellett.